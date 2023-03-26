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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Цинциннати
Нэшвилл - Цинциннати: обзор матча 26 марта 2023
Нэшвилл
26.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 7 тур
0 : 1
Завершен
Цинциннати
48'
Б. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Цинциннати
89'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
А. Барреаль
89'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Л. Акоста
80'
Желтая карточка
А. Барреаль
78'
Замена
С. Сантос
️️️️
Бреннер
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Я. Шаффельбург
78'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
S. Davis
76'
72'
Желтая карточка
М. Миазга
Желтая карточка
T.
72'
Замена
T.
️️️️
Ф. Пико
70'
63'
Замена
С. Ариас
️️️️
M. Pinto
Замена
А. Годой
️️️️
Д. МакКарти
60'
Желтая карточка
Ш. Мур
56'
48'
ГОЛ! 0:1!
Б. Васкес
45'
Желтая карточка
M. Pinto
21'
Желтая карточка
О. Нвободо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
26
Malik Pinto
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
12
T.
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
2-5-3
1
18
Мур
25
Циммерман
13
МакКарти
54
22
Пико
10
Мухтар
2
Ловиц
18
Шаффельбург
5
9
Сапонг
4-1-2-1-2
18
4
Хагглунд
3
Миазга
15
Москера
28
5
Нвободо
32
Акоста
26
22
Барреаль
20
Бреннер
9
Васкес
22
Пико
12
12
22
Пико
54
21
Грегуш
21
Грегуш
54
13
МакКарти
20
Годой
20
Годой
13
МакКарти
18
Шаффельбург
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
18
Шаффельбург
26
4
Ариас
4
Ариас
26
22
Барреаль
2
Пауэлл
2
Пауэлл
22
Барреаль
20
Бреннер
19
Сантос
19
Сантос
20
Бреннер
32
Акоста
14
Баджи
14
Баджи
32
Акоста
Остались в запасе
Нэшвилл
Цинциннати
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нэшвилл - Цинциннати
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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