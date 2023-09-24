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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Шарлотт
Цинциннати - Шарлотт: обзор матча 24 сентября 2023
Цинциннати
24.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 43 тур
3 : 0
Завершен
Шарлотт
45+1'
А. Барреаль
50'
А. Бупендза
78'
Л. Акоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Шарлотт
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Барреаль
89'
Замена
М. Ангуло
️️️️
Л. Акоста
84'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
С. Ариас
84'
83'
Замена
П. Агьеман
️️️️
К. Свидерски
83'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
Д. Мерам
83'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Б. Дежегере
ГОЛ! 3:0!
Л. Акоста
78'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
73'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Б. Васкес
73'
60'
Замена
K. Calderón Vargas
️️️️
Э. Копетти
60'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Д. Линдси
ГОЛ! 2:0!
А. Бупендза
Пас отдал
Л. Акоста
50'
45'
+3
Желтая карточка
К. Калина
ГОЛ! 1:0!
А. Барреаль
45'
+1
35'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Эндрю Приветт
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
29
Adilson Malanda
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
4-1-2-1-2
18
32
Мерфи
15
Москера
4
Хагглунд
4
Ариас
5
Нвободо
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
9
Бупендза
9
Васкес
3-1-3-3
1
Калина
14
Бирн
13
Бронико
24
Линдси
8
Вествуд
4
Приветт
22
Мерам
19
Дежегере
28
Свидерски
22
Копетти
29
22
Барреаль
28
28
22
Барреаль
32
Акоста
88
Ангуло
88
Ангуло
32
Акоста
4
Ариас
2
Пауэлл
2
Пауэлл
4
Ариас
9
Васкес
14
Баджи
14
Баджи
9
Васкес
8
Морено
7
7
8
Морено
24
Линдси
20
Джонс
20
Джонс
24
Линдси
19
Дежегере
72
Йозвяк
72
Йозвяк
19
Дежегере
28
Свидерски
7
Агьеман
7
Агьеман
28
Свидерски
22
Копетти
18
18
22
Копетти
22
Мерам
14
14
22
Мерам
Остались в запасе
Цинциннати
Шарлотт
1
Alec Kann
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
31
George Marks
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Цинциннати - Шарлотт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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