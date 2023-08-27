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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Йорк Сити
Цинциннати - Нью-Йорк Сити: обзор матча 27 августа 2023
Цинциннати
27.08.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 36 тур
3 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
6'
А. Бупендза
52'
Х. Морено
59'
Н. Хагглунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Нью-Йорк Сити
90'
+2
Желтая карточка
А. Переа
88'
Желтая карточка
Б. Риса
84'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Б. Куфре
Замена
Х. Валенсуэла
️️️️
Л. Акоста
84'
Замена
А. Барреаль
️️️️
B. Halsey
73'
Замена
R. Gaddis
️️️️
С. Ариас
73'
Замена
М. Ангуло
️️️️
Y. Kubo
72'
Замена
С. Сантос
️️️️
А. Бупендза
72'
66'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
М. Моралес
66'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
Х. Фернандес
ГОЛ! 3:0!
Н. Хагглунд
Пас отдал
Л. Акоста
59'
57'
Замена
Т. Магно
️️️️
М. Бакрар
57'
Замена
A. Jasson
️️️️
М. Иленич
ГОЛ! 2:0!
Х. Морено
Пас отдал
Л. Акоста
52'
Желтая карточка
Y. Kubo
50'
Желтая карточка
М. Миазга
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Бупендза
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
26
Malik Pinto
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
37
Ричард Ледесма
АП
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
3-2-2-3
18
4
Хагглунд
3
Миазга
32
Мерфи
15
4
Ариас
32
Акоста
8
Морено
9
Бупендза
7
9
Васкес
3-3-2-3
24
Грэй
13
Куфре
13
Мартинс
35
Иленич
8
Переа
33
Риса
10
Моралес
55
Паркс
71
Бакрар
18
Фернандес
13
4
Ариас
28
28
4
Ариас
7
88
Ангуло
88
Ангуло
7
32
Акоста
22
Валенсуэла
22
Валенсуэла
32
Акоста
15
22
Барреаль
22
Барреаль
15
9
Бупендза
19
Сантос
19
Сантос
9
Бупендза
10
Моралес
37
Ледесма
37
Ледесма
10
Моралес
18
Фернандес
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
18
Фернандес
71
Бакрар
11
Магно
11
Магно
71
Бакрар
35
Иленич
17
17
35
Иленич
13
Куфре
16
Мартинес
16
Мартинес
13
Куфре
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
15
Justin Haak
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
15
Justin Haak
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Цинциннати - Нью-Йорк Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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