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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати: обзор матча 05 ноября 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
05.11.2023, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Цинциннати
45'
T. Barlow
75'
А. Бупендза
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
Пенальти не реализован!
А. Рейес
ГОЛ!
Х. Морено
7:8
Пенальти не реализован!
С. Нгома мл.
Пенальти не реализован!
Й. Москера
ГОЛ!
П. Страуд
7:7
ГОЛ!
С. Сантос
6:7
ГОЛ!
Э. Маноэл
6:6
ГОЛ!
А. Бупендза
5:6
ГОЛ!
Д. Неалис
5:5
ГОЛ!
М. Миазга
4:5
Пенальти не реализован!
Д. Толкин
ГОЛ!
А. Барреаль
4:4
ГОЛ!
К. Харпер
4:3
ГОЛ!
Б. Васкес
3:3
ГОЛ!
Ш. Неалис
3:2
Пенальти не реализован!
С. Ариас
ГОЛ!
Ф. Амайя
2:2
ГОЛ!
Y. Kubo
1:2
ГОЛ!
O. Fernandez
1:1
ГОЛ!
Л. Акоста
0:1
90'
+9
Желтая карточка
М. Миазга
90'
+7
Замена
С. Сантос
️️️️
И. Мерфи
Замена
O. Fernandez
️️️️
Лукиньяс
90'
+2
Замена
К. Харпер
️️️️
К. Данкан
90'
+2
Замена
С. Нгома мл.
️️️️
T. Barlow
85'
Замена
П. Страуд
️️️️
Д. Эдельман
85'
75'
Желтая карточка
Й. Москера
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Бупендза
Пас отдал
Л. Акоста
69'
Замена
Y. Kubo
️️️️
О. Нвободо
Желтая карточка
А. Рейес
55'
ГОЛ! 1:0!
T. Barlow
45'
Желтая карточка
T. Barlow
41'
39'
Желтая карточка
С. Ариас
34'
Замена
А. Бупендза
️️️️
Д. Баджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Андрес Рейес
ЦЗ
13
Шон Неалис
(К)
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
(К)
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
14
Доминик Баджи
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
3-2-1-2-2
31
Мигел
3
Данкан
15
Рейес
13
Неалис
47
Толкин
12
Неалис
24
Эдельман
82
Лукиньяс
25
Амайя
16
13
Маноэл
4-1-2-1-2
18
4
Ариас
32
Мерфи
15
Москера
3
Миазга
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
9
Васкес
14
Баджи
24
Эдельман
6
Страуд
6
Страуд
24
Эдельман
3
Данкан
17
Харпер
17
Харпер
3
Данкан
82
Лукиньяс
22
22
82
Лукиньяс
16
81
Нгома мл.
81
Нгома мл.
16
14
Баджи
9
Бупендза
9
Бупендза
14
Баджи
32
Мерфи
19
Сантос
19
Сантос
32
Мерфи
5
Нвободо
7
7
5
Нвободо
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
1
Alec Kann
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
15
Bret Halsey
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Ривас
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
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