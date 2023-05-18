Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Монреаль
Цинциннати - Монреаль: обзор матча 18 мая 2023
Цинциннати
18.05.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 18 тур
3 : 0
Завершен
Монреаль
2'
Ж. Ватерман (АГ)
26'
Л. Акоста
65'
Б. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Монреаль
Замена
М. Ангуло
️️️️
Б. Васкес
81'
77'
Замена
J. Kwizera
️️️️
А. Ласситер
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Барреаль
75'
Замена
M. Pinto
️️️️
О. Нвободо
74'
70'
Замена
Р. Орри Торкелссон
️️️️
Р. Камачо
Замена
С. Ариас
️️️️
А. Пауэлл
67'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Д. Баджи
66'
ГОЛ! 3:0!
Б. Васкес
Пас отдал
О. Нвободо
65'
46'
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
Б. Дюк
46'
Замена
I. Sunusi
️️️️
Ч. Оффор
46'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Д. Кэмпбелл
Желтая карточка
О. Нвободо
34'
ГОЛ! 2:0!
Л. Акоста
26'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Ватерман
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
33
Isaiah Foster
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
3-1-2-1-3
18
4
Хагглунд
3
Миазга
32
Мерфи
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
14
Баджи
2
Пауэлл
9
Васкес
4-3-4
22
Эррера
2
Ватерман
4
Камачо
95
Корбо
66
Шоньер
27
7
Дюк
9
Оффор
7
Ласситер
6
Кэмпбелл
40
22
Барреаль
28
28
22
Барреаль
2
Пауэлл
4
Ариас
4
Ариас
2
Пауэлл
9
Васкес
88
Ангуло
88
Ангуло
9
Васкес
5
Нвободо
26
26
5
Нвободо
14
Баджи
7
7
14
Баджи
4
Камачо
15
Торкелссон
15
Торкелссон
4
Камачо
7
Дюк
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
7
Дюк
6
Кэмпбелл
2
Ваньяма
2
Ваньяма
6
Кэмпбелл
9
Оффор
14
14
9
Оффор
7
Ласситер
17
17
7
Ласситер
Остались в запасе
Цинциннати
Монреаль
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
33
Isaiah Foster
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
Главный тренер
Яп Стам
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
33
Isaiah Foster
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
Остались в запасе
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Цинциннати - Монреаль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Нипперт
Новости команд
Все
Цинциннати
Монреаль
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+