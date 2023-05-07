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МЛС 2026
Цинциннати - Ди Си Юнайтед
Цинциннати - Ди Си Юнайтед: обзор матча 07 мая 2023
Цинциннати
07.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 15 тур
2 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
59'
Л. Акоста
73'
А. Барреаль
90'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Ди Си Юнайтед
90'
+8
Желтая карточка
Л. О'Брайен
Желтая карточка
R. Celentano
90'
+7
Желтая карточка
Бреннер
90'
+5
Желтая карточка
Y. Kubo
90'
+4
90'
ГОЛ! 2:1!
Т. Фонтас
88'
Замена
Y. Asad
️️️️
J. Greene
88'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
М. Клих
88'
Замена
C. Durkin
️️️️
Р. Канус
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
87'
Замена
M. Pinto
️️️️
Л. Акоста
87'
Замена
И. Мерфи
️️️️
А. Пауэлл
87'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Барреаль
79'
ГОЛ! 2:0!
А. Барреаль
Пас отдал
Л. Акоста
73'
Желтая карточка
Й. Москера
70'
Замена
Бреннер
️️️️
С. Сантос
65'
64'
Замена
К. Дажоме
️️️️
Руан
60'
Желтая карточка
К. Бентеке
ГОЛ! 1:0!
Л. Акоста
59'
Желтая карточка
Л. Акоста
39'
21'
Желтая карточка
J. Greene
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
27
Yamil Asad
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
3-1-2-1-3
18
4
Хагглунд
3
Миазга
15
Москера
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
19
Сантос
2
Пауэлл
9
Васкес
4-5-1
21
31
Нахар
2
Пинес
33
33
Уильямс
26
Пальссон
6
Канус
27
О'Брайен
11
Фонтас
43
Клих
20
Бентеке
22
Барреаль
28
28
22
Барреаль
2
Пауэлл
32
Мерфи
32
Мерфи
2
Пауэлл
32
Акоста
26
26
32
Акоста
8
Морено
7
7
8
Морено
19
Сантос
20
Бреннер
20
Бреннер
19
Сантос
13
Руан
13
Руан
33
27
27
33
43
Клих
21
21
43
Клих
Руан
11
Дажоме
11
Дажоме
Руан
6
Канус
8
8
6
Канус
Остались в запасе
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
14
Доминик Баджи
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Цинциннати - Ди Си Юнайтед
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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