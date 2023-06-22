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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Торонто
Цинциннати - Торонто: обзор матча 22 июня 2023
Цинциннати
22.06.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 26 тур
3 : 0
Завершен
Торонто
35'
С. Ариас
54'
Л. Акоста
63'
Д. Баджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Торонто
Замена
S. Jimenez
️️️️
Y. Kubo
90'
Желтая карточка
B. Halsey
82'
77'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
K. Franklin
Замена
B. Halsey
️️️️
А. Барреаль
77'
Замена
M. Pinto
️️️️
М. Ангуло
68'
Замена
A. Ordonez
️️️️
Д. Баджи
68'
ГОЛ! 3:0!
Д. Баджи
Пас отдал
Л. Акоста
63'
ГОЛ! 2:0!
Л. Акоста
Пас отдал
М. Ангуло
54'
46'
Замена
К. Томпсон
️️️️
Б. Сервания
46'
Замена
Д. Керр
️️️️
С. Джей Сапонг
42'
Замена
С. Ростед
️️️️
Р. Петретта
Желтая карточка
R. Gaddis
41'
41'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
ГОЛ! 1:0!
С. Ариас
35'
25'
Желтая карточка
Р. Петретта
Желтая карточка
О. Нвободо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
88
Марко Ангуло
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
14
Доминик Баджи
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
33
Isaiah Foster
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Торонто
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3-2-1-1-3
18
32
Мерфи
28
4
Ариас
5
Нвободо
88
Ангуло
32
Акоста
22
Барреаль
7
2
Пауэлл
14
Баджи
4-3-2-2
22
Ларея
19
6
Мабика
18
Петретта
21
Осорио
14
Кайе
23
Сервания
10
Бернардески
10
Инсинье
9
Сапонг
18
7
37
37
7
22
Барреаль
15
15
22
Барреаль
88
Ангуло
26
26
88
Ангуло
14
Баджи
29
29
14
Баджи
19
4
Гутьеррес
4
Гутьеррес
19
18
Петретта
24
Ростед
24
Ростед
18
Петретта
23
Сервания
33
Томпсон
33
Томпсон
23
Сервания
9
Сапонг
29
Керр
29
Керр
9
Сапонг
Остались в запасе
Цинциннати
Торонто
1
Alec Kann
ВР
33
Isaiah Foster
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
33
Isaiah Foster
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Остались в запасе
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Цинциннати - Торонто
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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