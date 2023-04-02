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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Интер Майами
Цинциннати - Интер Майами: обзор матча 02 апреля 2023
Цинциннати
02.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
1 : 0
Завершен
Интер Майами
45+5'
Й. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Интер Майами
Замена
Д. Баджи
️️️️
Б. Васкес
87'
86'
Замена
Б. Кремаски
️️️️
Б. Дюк
76'
Замена
Ш. Борджелин
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
С. Сантос
️️️️
Бреннер
73'
Желтая карточка
Бреннер
72'
62'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Р. Писарро
Замена
M. Pinto
️️️️
М. Ангуло
62'
Желтая карточка
Л. Акоста
51'
Замена
С. Ариас
️️️️
R. Gaddis
46'
45'
+5
Желтая карточка
Б. Дюк
ГОЛ! 1:0!
Й. Москера
Пас отдал
А. Барреаль
45'
+5
Желтая карточка
М. Ангуло
28'
13'
Желтая карточка
Р. Писарро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Цинциннати
13
Evan Louro
ВР
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
26
Malik Pinto
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
12
Jake LaCava
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
4-1-2-1-2
18
4
Хагглунд
15
Москера
28
3
Миазга
88
Ангуло
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
20
Бреннер
9
Васкес
4-3-4
27
Кривцов
97
МакВей
21
Негри
2
Йедлин
10
Мота
7
Дюк
21
Тэйлор
77
Мартинес
34
Стефанелли
12
Каллендер
7
Писарро
28
4
Ариас
4
Ариас
28
88
Ангуло
26
26
88
Ангуло
9
Васкес
14
Баджи
14
Баджи
9
Васкес
20
Бреннер
19
Сантос
19
Сантос
20
Бреннер
7
Дюк
8
Кремаски
8
Кремаски
7
Дюк
21
Тэйлор
49
Борджелин
49
Борджелин
21
Тэйлор
7
Писарро
7
Ласситер
7
Ласситер
7
Писарро
Остались в запасе
Цинциннати
Интер Майами
13
Evan Louro
ВР
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
12
Jake LaCava
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
13
Evan Louro
ВР
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
12
Jake LaCava
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Цинциннати - Интер Майами
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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