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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Цинциннати
Монреаль - Цинциннати: обзор матча 21 сентября 2023
Монреаль
21.09.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 42 тур
1 : 1
Завершен
Цинциннати
53'
К. Опоку
90+7'
Л. Акоста (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Цинциннати
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Акоста
Желтая карточка
J. Sirois
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
С. Ариас
Желтая карточка
Ч. Оффор
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Миазга
85'
Замена
С. Сантос
️️️️
Х. Морено
Замена
С. Пьетт
️️️️
В. Ваньяма
83'
80'
Замена
B. Halsey
️️️️
Н. Хагглунд
Замена
Р. Киото
️️️️
К. Опоку
78'
67'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Б. Васкес
66'
Замена
Д. Баджи
️️️️
А. Бупендза
Замена
Ч. Оффор
️️️️
M. Toye
66'
Замена
A. Hamdi
️️️️
А. Ласситер
65'
ГОЛ! 1:0!
К. Опоку
Пас отдал
Л. Лаппалайнен
53'
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
Б. Дюк
46'
Желтая карточка
В. Ваньяма
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
15
Ousman Jabang
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
3-4-4
6
Кэмпбелл
2
Ватерман
95
Корбо
2
Ваньяма
66
Шоньер
7
Дюк
24
Салиба
40
90
Опоку
7
Ласситер
13
4-1-2-1-2
18
4
Ариас
32
Мерфи
4
Хагглунд
3
Миазга
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
9
Васкес
9
Бупендза
2
Ваньяма
6
Пьетт
6
Пьетт
2
Ваньяма
7
Дюк
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
7
Дюк
90
Опоку
9
Киото
9
Киото
90
Опоку
7
Ласситер
14
14
7
Ласситер
13
9
Оффор
9
Оффор
13
4
Хагглунд
15
15
4
Хагглунд
9
Васкес
7
7
9
Васкес
9
Бупендза
14
Баджи
14
Баджи
9
Бупендза
8
Морено
19
Сантос
19
Сантос
8
Морено
Остались в запасе
Монреаль
Цинциннати
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Монреаль - Цинциннати
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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