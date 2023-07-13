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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати: обзор матча 13 июля 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
13.07.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 32 тур
1 : 2
Завершен
Цинциннати
28'
O. Fernandez (П)
79'
Л. Акоста (П)
90+3'
О. Нвободо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
О. Нвободо
Замена
П. Страуд
️️️️
Х. Ндам
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Акоста
Замена
В. Кармона
️️️️
T. Barlow
72'
71'
Желтая карточка
A. Ordonez
Желтая карточка
Д. Ванзейр
64'
Замена
M. Nocita
️️️️
К. Харпер
64'
62'
Желтая карточка
С. Сантос
61'
Замена
С. Ариас
️️️️
R. Gaddis
61'
Замена
С. Сантос
️️️️
М. Ангуло
46'
Замена
Х. Морено
️️️️
M. Pinto
Желтая карточка
Д. Эдельман
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
O. Fernandez
28'
19'
Желтая карточка
M. Pinto
Желтая карточка
Х. Ндам
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
22
Omir Fernandez
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
88
Марко Ангуло
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
26
Malik Pinto
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Matthew Nocita
ЦЗ
99
Jayden Reid
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
6
Питер Страуд
ЦП
31
Ibrahim Kasule
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
2-1-3-4
31
Мигел
13
Неалис
3
Данкан
24
Эдельман
82
Лукиньяс
25
Амайя
17
Харпер
22
16
13
Ванзейр
4
Ндам
3-2-2-1-2
18
15
Москера
28
4
Хагглунд
5
Нвободо
88
Ангуло
32
Акоста
26
22
Барреаль
2
Пауэлл
29
17
Харпер
3
3
17
Харпер
4
Ндам
6
Страуд
6
Страуд
4
Ндам
16
16
Кармона
16
Кармона
16
28
4
Ариас
4
Ариас
28
26
8
Морено
8
Морено
26
88
Ангуло
19
Сантос
19
Сантос
88
Ангуло
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
31
Ibrahim Kasule
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
31
Ibrahim Kasule
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
37
Stiven Jimenez
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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