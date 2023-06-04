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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Чикаго Файр
Цинциннати - Чикаго Файр: обзор матча 04 июня 2023
Цинциннати
04.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 23 тур
1 : 0
Завершен
Чикаго Файр
83'
Л. Акоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Чикаго Файр
Желтая карточка
А. Барреаль
89'
Замена
M. Pinto
️️️️
Л. Акоста
86'
ГОЛ! 1:0!
Л. Акоста
Пас отдал
С. Ариас
83'
73'
Желтая карточка
М. Хайле-Селасси
Замена
С. Ариас
️️️️
R. Gaddis
70'
69'
Замена
Р. Чикош
️️️️
А. Суке
67'
Желтая карточка
Д. Шакири
62'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Б. Гутьеррес
62'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Ф. Наварро
62'
Замена
К. Камара
️️️️
Г. Куциас
Замена
Д. Баджи
️️️️
A. Ordonez
61'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Y. Kubo
61'
Замена
Х. Морено
️️️️
М. Ангуло
60'
Желтая карточка
М. Миазга
54'
46'
Замена
Г. Хименес
️️️️
K. Przybyłko
38'
Желтая карточка
А. Суке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
88
Марко Ангуло
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
31
Федерико Наварро
ОП
10
Jairo Torres
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
26
Malik Pinto
ЦП
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Чикаго Файр
25
Jeffrey Gal
ВР
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
30
Гастон Хименес
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
37
Javier Casas
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
3-2-1-1-3
18
28
3
Миазга
15
Москера
5
Нвободо
88
Ангуло
32
Акоста
22
Барреаль
29
7
2
Пауэлл
4-1-1-2-3
2
Суке
27
19
Акевес
16
31
Наварро
10
21
Герберс
11
Гутьеррес
70
Куциас
18
93
28
4
Ариас
4
Ариас
28
88
Ангуло
8
Морено
8
Морено
88
Ангуло
32
Акоста
26
26
32
Акоста
29
14
Баджи
14
Баджи
29
7
9
Васкес
9
Васкес
7
2
Суке
5
Чикош
5
Чикош
2
Суке
93
30
Хименес
30
Хименес
93
31
Наварро
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
31
Наварро
11
Гутьеррес
10
Шакири
10
Шакири
11
Гутьеррес
70
Куциас
85
Камара
85
Камара
70
Куциас
Остались в запасе
Цинциннати
Чикаго Файр
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
25
Jeffrey Gal
ВР
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
22
Херардо Валенсуэла
ЦП
Остались в запасе
25
Jeffrey Gal
ВР
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Цинциннати - Чикаго Файр
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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