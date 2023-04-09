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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Филадельфия Юнион
Цинциннати - Филадельфия Юнион: обзор матча 09 апреля 2023
Цинциннати
09.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 9 тур
1 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
69'
Л. Акоста (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Филадельфия Юнион
Замена
А. Пауэлл
️️️️
А. Барреаль
90'
+1
Замена
Д. Баджи
️️️️
Бреннер
90'
+1
79'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
О. Мбайзо
Замена
R. Gaddis
️️️️
С. Ариас
73'
Замена
С. Сантос
️️️️
Л. Акоста
73'
71'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Х. Мартинес
70'
Желтая карточка
А. Блэйк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Акоста
69'
Замена
M. Pinto
️️️️
М. Ангуло
62'
60'
Замена
А. Бедойя
️️️️
Х. Буэно
60'
Замена
Д. Газдаг
️️️️
К. Салливан
60'
Замена
М. Уре
️️️️
К. Донован
Желтая карточка
Й. Москера
48'
22'
Желтая карточка
О. Мбайзо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
88
Марко Ангуло
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
8
Хесус Буэно
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
4-1-2-1-2
18
4
Хагглунд
3
Миазга
15
Москера
4
Ариас
88
Ангуло
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
9
Васкес
20
Бреннер
3-4-1-1-1
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
26
Харриел
70
Мартинес
18
Флеч
2
Реал
8
Буэно
33
Салливан
25
Донован
4
Ариас
28
28
4
Ариас
88
Ангуло
26
26
88
Ангуло
32
Акоста
19
Сантос
19
Сантос
32
Акоста
20
Бреннер
14
Баджи
14
Баджи
20
Бреннер
22
Барреаль
2
Пауэлл
2
Пауэлл
22
Барреаль
15
Мбайзо
7
МакГлинн
7
МакГлинн
15
Мбайзо
33
Салливан
16
Газдаг
16
Газдаг
33
Салливан
8
Буэно
11
Бедойя
11
Бедойя
8
Буэно
25
Донован
17
Уре
17
Уре
25
Донован
70
Мартинес
9
Карранца
9
Карранца
70
Мартинес
Остались в запасе
Цинциннати
Филадельфия Юнион
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
17
Джо Бендик
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Цинциннати - Филадельфия Юнион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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