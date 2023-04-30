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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати: обзор матча 30 апреля 2023
Нью-Инглэнд Революшн
30.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 13 тур
1 : 1
Завершен
Цинциннати
45+3'
E. Boateng
31'
Й. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати
90'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Б. Васкес
90'
Замена
M. Pinto
️️️️
О. Нвободо
Желтая карточка
Б. Вуд
89'
84'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
R. Gaddis
71'
Замена
Y. Kubo
️️️️
С. Сантос
Замена
Б. Вуд
️️️️
J. Rennicks
69'
Замена
Г. Боу
️️️️
Э. Байрактаревич
69'
45'
+9
Желтая карточка
С. Сантос
ГОЛ! 1:1!
E. Boateng
Пас отдал
Б. Бай
45'
+3
33'
Желтая карточка
А. Барреаль
31'
ГОЛ! 0:1!
Й. Москера
Пас отдал
А. Барреаль
30'
Пенальти не реализован!
Л. Акоста
Замена
Э. Байрактаревич
️️️️
Д. Борреро
22'
12'
Желтая карточка
М. Миазга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Серхио Сантос
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
7
Густаво Боу
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
16
Joshua Bolma
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
4-3-1-3
88
Фаррелл
4
24
Джонс
5
Бай
8
Полстер
21
10
Хиль
77
Борреро
24
9
1
Петрович
4-1-2-1-2
18
15
Москера
28
4
Хагглунд
3
Миазга
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
9
Васкес
19
Сантос
77
Борреро
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
77
Борреро
Байрактаревич
7
Боу
7
Боу
Байрактаревич
9
17
Вуд
17
Вуд
9
5
Нвободо
26
26
5
Нвободо
28
2
Пауэлл
2
Пауэлл
28
19
Сантос
7
7
19
Сантос
9
Васкес
14
Баджи
14
Баджи
9
Васкес
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
22
Jack Panayotou
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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