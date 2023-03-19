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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Цинциннати
Чикаго Файр - Цинциннати: обзор матча 19 марта 2023
Чикаго Файр
19.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 6 тур
3 : 3
Завершен
Цинциннати
32'
K. Przybyłko
45+1'
Р. Чикош (П)
46'
К. Мюллер
8'
Х. Морено
84'
С. Сантос
87'
Х. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Цинциннати
Желтая карточка
K. Przybyłko
90'
+1
Желтая карточка
М. Пинеда
90'
Замена
K. Burks
️️️️
А. Суке
88'
87'
ГОЛ! 3:3!
Х. Морено
84'
ГОЛ! 3:2!
С. Сантос
Пас отдал
Л. Акоста
Замена
A. Monis
️️️️
М. Хайле-Селасси
81'
80'
Замена
A. Ordonez
️️️️
Б. Васкес
80'
Замена
Л. Акоста
️️️️
М. Ангуло
Замена
Д. Дин
️️️️
М. Анхель Наварро
69'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
66'
61'
Замена
С. Сантос
️️️️
И. Мерфи
61'
Замена
С. Ариас
️️️️
R. Gaddis
Желтая карточка
Г. Хименес
58'
58'
Желтая карточка
Б. Васкес
ГОЛ! 3:1!
К. Мюллер
Пас отдал
А. Суке
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Чикош
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
K. Przybyłko
32'
Желтая карточка
К. Теран
13'
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
1
Крис Брейди
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
88
Марко Ангуло
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
3-1-1-2-4
29
Наварро
5
Чикош
2
Суке
30
Хименес
22
Пинеда
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
1
Брейди
22
Теран
8
Мюллер
93
4-1-2-1-2
18
3
Миазга
32
Мерфи
28
15
Москера
5
Нвободо
88
Ангуло
8
Морено
22
Барреаль
9
Васкес
20
Бреннер
2
Суке
27
27
2
Суке
29
Наварро
24
Дин
24
Дин
29
Наварро
7
Хайле-Селасси
38
38
7
Хайле-Селасси
28
4
Ариас
4
Ариас
28
88
Ангуло
32
Акоста
32
Акоста
88
Ангуло
9
Васкес
29
29
9
Васкес
32
Мерфи
19
Сантос
19
Сантос
32
Мерфи
Остались в запасе
Чикаго Файр
Цинциннати
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
1
Alec Kann
ВР
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
26
Malik Pinto
ЦП
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Чикаго Файр - Цинциннати
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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