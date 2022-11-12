Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Диего - статистика

Завершил карьеру
28 февраля 1985 (41)
#10 | Полузащитник
173 см | 73 кг
Бразилия | Италия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фламенго
19
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
1' - 57'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Коритиба
1 : 0
06.11.2022
Фламенго
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 2
26.10.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Америка Минейро
1 : 2
23.10.2022
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Куяба
1 : 2
09.10.2022
Фламенго
1' - 90'
34'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Фламенго
0 : 0
06.10.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Фламенго
4 : 1
02.10.2022
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
3 : 2
29.09.2022
Фламенго
82' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
1 : 2
18.09.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Гойас
1 : 1
12.09.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
1 : 1
04.09.2022
Сеара
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
0 : 1
29.08.2022
Фламенго
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Палмейрас
1 : 1
21.08.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Фламенго
5 : 0
14.08.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу
0 : 2
07.08.2022
Фламенго
1' - 67'
50'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
4 : 1
31.07.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Аваи
1 : 2
24.07.2022
Фламенго
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
2 : 0
17.07.2022
Коритиба
1' - 90'
22'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коринтианс
1 : 0
10.07.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
1 : 2
03.07.2022
Фламенго
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
3 : 0
26.06.2022
Америка Минейро
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
19.06.2022
Фламенго
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
16.06.2022
Куяба
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
3 : 1
12.06.2022
Фламенго
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Брагантино
1 : 0
09.06.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Фламенго
1 : 2
05.06.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
1 : 2
30.05.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
1 : 0
21.05.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сеара
2 : 2
14.05.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
0 : 1
08.05.2022
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
23.04.2022
Фламенго
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
0 : 0
21.04.2022
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
3 : 1
17.04.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
10.04.2022
Фламенго
90' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
4
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
3
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
82
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+