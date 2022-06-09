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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Фламенго
Брагантино - Фламенго: обзор матча 09 июня 2022
Брагантино
09.06.2022, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Фламенго
17'
Л. Кандидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Фламенго
90'
+6
Желтая карточка
Г. Барбоза
84'
Замена
Г. Энрике
️️️️
Р. Кайо
84'
Замена
Мариньо
️️️️
Э. Рибейро
83'
Желтая карточка
В. Арао
Замена
К. Ломонако
️️️️
Хелиньо
78'
74'
Замена
Ф. Луис
️️️️
Айртон
73'
Замена
В. Арао
️️️️
Т. Майя
Замена
R.
️️️️
Рамирес
71'
Красная карточка
Л. Кандидо
70'
68'
Желтая карточка
Л. Перейра
64'
Замена
Педро
️️️️
Лазаро
Замена
Йоран
️️️️
Итало
61'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Б. Пракседес
46'
32'
Желтая карточка
Лазаро
ГОЛ! 1:0!
Л. Кандидо
17'
Желтая карточка
Хелиньо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
13
Адерлан
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
4
Натан
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
31
Raul
ЦФ
37
Артур
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Брагантино
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
19
Йоран
ЦП
13
Renan
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
30
Виктор Уго
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
25
Диего Алвес
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
9
Педро
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
1-1-5
3
Ортис
7
Рамирес
37
Артур
15
Итало
11
Хелиньо
25
Пракседес
31
4-2-3-1
1
Соуза
2
Матеузиньо
30
Кайо
4
Перейра
6
Айртон
29
Майя
10
Рибейро
11
Витиньо
8
Перейра
17
Лазаро
9
Барбоза
11
Хелиньо
15
Ломонако
15
Ломонако
11
Хелиньо
25
Пракседес
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
25
Пракседес
15
Итало
19
Йоран
19
Йоран
15
Итало
7
Рамирес
13
13
7
Рамирес
6
Айртон
16
Луис
16
Луис
6
Айртон
30
Кайо
13
Энрике
13
Энрике
30
Кайо
29
Майя
15
Арао
15
Арао
29
Майя
17
Лазаро
9
Педро
9
Педро
17
Лазаро
10
Рибейро
7
Мариньо
7
Мариньо
10
Рибейро
Остались в запасе
Брагантино
Фламенго
30
Лукао
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
23
Матеус Кунья
ВР
23
Родиней
ПЗ
30
Виктор Уго
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
25
Диего Алвес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
30
Лукао
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
23
Родиней
ПЗ
30
Виктор Уго
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
25
Диего Алвес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Брагантино - Фламенго
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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