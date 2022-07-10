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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Фламенго
Коринтианс - Фламенго: обзор матча 10 июля 2022
Коринтианс
10.07.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Фламенго
52'
Родиней (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Фламенго
90'
+3
Желтая карточка
Педро
81'
Замена
Лазаро
️️️️
В. Уго
75'
Желтая карточка
Ж. Гомес
Замена
Б. Мело
️️️️
Жулиано
66'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Р. Рамуш
66'
61'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Витиньо
61'
Замена
Педро
️️️️
М. Франка
61'
Замена
Мариньо
️️️️
Т. Майя
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Родиней
52'
Замена
Рони
️️️️
В. Кантильо
46'
Замена
Г. Силва
️️️️
Л. Питон
46'
Желтая карточка
Р. Рамуш
35'
23'
Замена
Г. Энрике
️️️️
Р. Кайо
16'
Желтая карточка
Ф. Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
30
Виктор Уго
АП
26
Матеус Франка
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
8
Матеус Араухо
ЦП
70
Рони
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
17
Лазаро
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ПВ
9
Педро
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
34
Густаво
6
Питон
2
Рамуш
37
Ду Кейрос
30
Кантильо
10
Гедес
20
Жулиано
28
Адсон
4-2-2-2
23
Сантос
23
Родиней
30
Кайо
15
Бруно
6
Айртон
29
Майя
35
Гомес
30
Уго
11
Витиньо
9
Барбоза
26
Франка
20
Жулиано
26
Мело
26
Мело
20
Жулиано
2
Рамуш
4
Мендес
4
Мендес
2
Рамуш
30
Кантильо
70
Рони
70
Рони
30
Кантильо
6
Питон
19
Силва
19
Силва
6
Питон
30
Уго
17
Лазаро
17
Лазаро
30
Уго
30
Кайо
13
Энрике
13
Энрике
30
Кайо
11
Витиньо
10
Рибейро
10
Рибейро
11
Витиньо
29
Майя
7
Мариньо
7
Мариньо
29
Майя
26
Франка
9
Педро
9
Педро
26
Франка
Остались в запасе
Коринтианс
Фламенго
33
Матеус Донелли
ВР
9
Биро
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
8
Матеус Араухо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Диего
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
9
Биро
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
8
Матеус Араухо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
10
Диего
АП
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Коринтианс - Фламенго
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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