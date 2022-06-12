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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Фламенго
Интернасьонал - Фламенго: обзор матча 12 июня 2022
Интернасьонал
12.06.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
3 : 1
Завершен
Фламенго
1'
Вандерсон
22'
Вандерсон
90+1'
П. Энрике (П)
59'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Фламенго
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Энрике
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Бустос
85'
Замена
Р. Моледо
️️️️
Ф. Бустос
85'
82'
Желтая карточка
Мариньо
82'
Замена
Педро
️️️️
В. Арао
82'
Замена
Диего
️️️️
Э. Рибейро
82'
Замена
Айртон
️️️️
Ф. Луис
81'
Желтая карточка
Ф. Луис
Замена
П. Энрике
️️️️
Давид
78'
Желтая карточка
Тайсон
77'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Дурадо
67'
Замена
Алемао
️️️️
А. Патрик
67'
Замена
Тайсон
️️️️
Вандерсон
66'
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Перейра
Пас отдал
Б. Энрике
46'
Замена
Мариньо
️️️️
Т. Майя
Желтая карточка
К. де Пена
24'
ГОЛ! 2:0!
Вандерсон
Пас отдал
Давид
22'
12'
Желтая карточка
Матеузиньо
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
Пас отдал
Ф. Бустос
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
7
Давид
ЛВ
6
Габриэль
ОП
13
Родриго Дурадо
ОП
10
Алан Патрик
АП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Фламенго
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
15
Виллиан Арао
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
26
Эстевао
АП
4
Родриго Моледо
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
4-2-3-1
42
Даниэл
6
Рене
25
Меркадо
44
Витао
14
Бустос
6
Габриэль
13
Дурадо
7
Давид
10
Патрик
14
де Пена
94
Вандерсон
4-2-2-3
2
Матеузиньо
4
Луис
30
Кайо
16
Луис
29
Майя
10
Рибейро
8
Перейра
27
Энрике
9
Барбоза
25
Алвес
15
Арао
13
Дурадо
5
Кардозо
5
Кардозо
13
Дурадо
14
Бустос
4
Моледо
4
Моледо
14
Бустос
94
Вандерсон
11
Тайсон
11
Тайсон
94
Вандерсон
7
Давид
7
Энрике
7
Энрике
7
Давид
10
Патрик
9
Алемао
9
Алемао
10
Патрик
16
Луис
6
Айртон
6
Айртон
16
Луис
10
Рибейро
10
Диего
10
Диего
10
Рибейро
29
Майя
7
Мариньо
7
Мариньо
29
Майя
15
Арао
9
Педро
9
Педро
15
Арао
Остались в запасе
Интернасьонал
Фламенго
13
Кейллер
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
26
Эстевао
АП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
17
Лазаро
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
1
Уго Соуза
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
26
Эстевао
АП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
Остались в запасе
17
Лазаро
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
1
Уго Соуза
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Интернасьонал - Фламенго
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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