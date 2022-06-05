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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Форталеза
Фламенго - Форталеза: обзор матча 05 июня 2022
Фламенго
05.06.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Форталеза
45+5'
Э. Рибейро
28'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Форталеза
90'
+1
Замена
L. Crispim
️️️️
М. Хусса
Замена
Лазаро
️️️️
Э. Рибейро
83'
75'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Робсон
Замена
Ф. Луис
️️️️
Айртон
72'
71'
Желтая карточка
Робсон
Желтая карточка
Б. Энрике
62'
62'
Замена
Мойзес
️️️️
Ромариньо
56'
Желтая карточка
A. Landázuri
Желтая карточка
Д. Луис
54'
Пенальти не реализован!
Педро
51'
50'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
Замена
Витиньо
️️️️
Ж. Гомес
46'
Замена
Т. Майя
️️️️
В. Арао
46'
Замена
Д. Луис
️️️️
Пабло
46'
ГОЛ! 1:1!
Э. Рибейро
Пас отдал
Айртон
45'
+5
Желтая карточка
Пабло
43'
30'
Желтая карточка
Рональд
28'
ГОЛ! 0:1!
Робсон
Пас отдал
М. Хусса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
15
Виллиан Арао
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
30
Робсон
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
30
Виктор Уго
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
Форталеза
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
4-2-2-2
1
Соуза
6
Айртон
30
Кайо
23
Пабло
2
Матеузиньо
35
Гомес
10
Рибейро
27
Энрике
8
Перейра
9
Педро
15
Арао
4-1-5
1
4
Беневенуто
4
Тити
29
Капишаба
12
11
Ромариньо
30
Робсон
22
Пикачу
28
Велисон
5
Хусса
8
Рональд
10
Рибейро
17
Лазаро
17
Лазаро
10
Рибейро
35
Гомес
11
Витиньо
11
Витиньо
35
Гомес
6
Айртон
16
Луис
16
Луис
6
Айртон
23
Пабло
4
Луис
4
Луис
23
Пабло
15
Арао
29
Майя
29
Майя
15
Арао
5
Хусса
91
91
5
Хусса
11
Ромариньо
21
Мойзес
21
Мойзес
11
Ромариньо
30
Робсон
10
Ромеро
10
Ромеро
30
Робсон
Остались в запасе
Фламенго
Форталеза
23
Матеус Кунья
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
30
Виктор Уго
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
30
Виктор Уго
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
Остались в запасе
28
Habraão
ЦЗ
40
Vitor Ricardo
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Фламенго - Форталеза
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
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