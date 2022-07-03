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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Фламенго
Сантос - Фламенго: обзор матча 03 июля 2022
Сантос
03.07.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
66'
В. Заносело
18'
Педро
73'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Фламенго
90'
+1
Замена
Д. Луис
️️️️
Педро
Замена
К. Санчес
️️️️
В. Заносело
77'
Замена
Л. Пирес
️️️️
Ф. Джонатан
77'
73'
ГОЛ! 1:2!
Г. Барбоза
Замена
Р. Гуларт
️️️️
Л. Баптистао
72'
70'
Желтая карточка
Г. Барбоза
Желтая карточка
В. Заносело
70'
68'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
В. Уго
68'
Замена
Диего
️️️️
Э. Рибейро
68'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Мариньо
ГОЛ! 1:1!
В. Заносело
66'
63'
Желтая карточка
Т. Майя
60'
Замена
Лазаро
️️️️
Витиньо
Замена
Б. Оливейра
️️️️
А. Габриэль
60'
Замена
Р. Секо
️️️️
Ауро
59'
Желтая карточка
Г. Камачо
55'
Желтая карточка
А. Габриэль
43'
Желтая карточка
Ф. Джонатан
24'
18'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Э. Рибейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сантос
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
7
Карлос Санчес
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
40
Бруно Оливейра
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
4-2-2-2
34
Пауло
6
Джонатан
4
Бауэрман
2
Веласкес
21
Ауро
29
Камачо
25
Заносело
22
Брага
20
Габриэль
12
Баптистао
38
Леонардо
4-2-3-1
23
Сантос
2
Матеузиньо
13
Энрике
23
Пабло
6
Айртон
10
Рибейро
29
Майя
7
Мариньо
30
Уго
11
Витиньо
9
Педро
6
Джонатан
23
Пирес
23
Пирес
6
Джонатан
25
Заносело
7
Санчес
7
Санчес
25
Заносело
20
Габриэль
40
Оливейра
40
Оливейра
20
Габриэль
21
Ауро
12
Секо
12
Секо
21
Ауро
12
Баптистао
10
Гуларт
10
Гуларт
12
Баптистао
11
Витиньо
17
Лазаро
17
Лазаро
11
Витиньо
9
Педро
4
Луис
4
Луис
9
Педро
30
Уго
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
30
Уго
10
Рибейро
10
Диего
10
Диего
10
Рибейро
7
Мариньо
9
Барбоза
9
Барбоза
7
Мариньо
Остались в запасе
Сантос
Фламенго
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Сантос - Фламенго
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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