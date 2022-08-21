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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Фламенго
Палмейрас - Фламенго: обзор матча 21 августа 2022
Палмейрас
21.08.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
66'
Р. Вейга
29'
В. Уго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Фламенго
89'
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Табата
️️️️
Р. Вейга
87'
Замена
Уэсли
️️️️
Дуду
87'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Рони
77'
76'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Эвертон
75'
Замена
А. Видаль
️️️️
Ж. Гомес
75'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Лазаро
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
73'
Замена
Г. Менино
️️️️
Данило
73'
68'
Замена
Педро
️️️️
Мариньо
68'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
В. Уго
ГОЛ! 1:1!
Р. Вейга
Пас отдал
Дуду
66'
50'
Желтая карточка
Ж. Гомес
29'
ГОЛ! 0:1!
В. Уго
Пас отдал
Айртон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Табата
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Педро
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
8
Данило
93
Зе Рафаэль
33
Рони
23
Вейга
92
Дуду
10
Скарпа
4-2-3-1
23
Сантос
2
Матеузиньо
4
Луис
23
Пабло
6
Айртон
29
Майя
35
Гомес
7
Мариньо
30
Уго
17
Лазаро
7
Эвертон
23
Вейга
10
Табата
10
Табата
23
Вейга
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
8
Данило
25
Менино
25
Менино
8
Данило
92
Дуду
21
Уэсли
21
Уэсли
92
Дуду
33
Рони
42
Лопес
42
Лопес
33
Рони
30
Уго
10
Рибейро
10
Рибейро
30
Уго
17
Лазаро
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
17
Лазаро
35
Гомес
23
Видаль
23
Видаль
35
Гомес
7
Эвертон
9
Барбоза
9
Барбоза
7
Эвертон
7
Мариньо
9
Педро
9
Педро
7
Мариньо
Остались в запасе
Палмейрас
Фламенго
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
77
Брено Лопес
ПВ
12
Вандерлан
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
11
Витиньо
ЛВ
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Диего
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
77
Брено Лопес
ПВ
12
Вандерлан
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Диего
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Палмейрас - Фламенго
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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