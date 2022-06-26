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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Америка Минейро
Фламенго - Америка Минейро: обзор матча 26 июня 2022
Фламенго
26.06.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Америка Минейро
41'
Г. Барбоза
71'
Д. Де Арраскаэта
90+1'
Мариньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Америка Минейро
ГОЛ! 3:0!
Мариньо
Пас отдал
Родиней
90'
+1
Замена
Мариньо
️️️️
Педро
84'
Замена
В. Арао
️️️️
Ж. Гомес
84'
Замена
Диего
️️️️
А. Перейра
75'
Замена
Лазаро
️️️️
Д. Де Арраскаэта
75'
72'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Эвералдо
72'
Замена
Z. Ricardo
️️️️
Л. Кал
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Э. Рибейро
71'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Г. Барбоза
69'
55'
Замена
Л. Патрик
️️️️
М. Лопес
55'
Замена
П. Габриэл
️️️️
Ф. Азеведо
55'
Замена
Алоизио
️️️️
Э.
Пенальти не реализован!
Г. Барбоза
54'
ГОЛ! 1:0!
Г. Барбоза
Пас отдал
Педро
41'
21'
Желтая карточка
Д. Авелар
Желтая карточка
Ж. Гомес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Америка Минейро
6
Марлон Лопес
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
16
Але
АП
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Диего
АП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
17
Матеузиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
4-3-1-2
23
Сантос
6
Айртон
13
Энрике
4
Перейра
23
Родиней
35
Гомес
29
Майя
10
Де Арраскаэта
8
Перейра
9
Педро
9
Барбоза
2-1-5
22
Авелар
6
Лопес
16
Але
21
Кал
33
Эдер
8
Жуниньо
11
Азеведо
37
Эвералдо
10
Де Арраскаэта
17
Лазаро
17
Лазаро
10
Де Арраскаэта
35
Гомес
15
Арао
15
Арао
35
Гомес
9
Барбоза
10
Рибейро
10
Рибейро
9
Барбоза
8
Перейра
10
Диего
10
Диего
8
Перейра
9
Педро
7
Мариньо
7
Мариньо
9
Педро
37
Эвералдо
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
37
Эвералдо
6
Лопес
30
Патрик
30
Патрик
6
Лопес
11
Азеведо
7
Педро Габриэл
7
Педро Габриэл
11
Азеведо
21
Кал
5
5
21
Кал
19
Энрике
50
Алоизио
50
Алоизио
19
Энрике
Остались в запасе
Фламенго
Америка Минейро
11
Витиньо
ЛВ
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
Остались в запасе
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Фламенго - Америка Минейро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
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