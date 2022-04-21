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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Палмейрас
Фламенго - Палмейрас: обзор матча 21 апреля 2022
Фламенго
21.04.2022, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Палмейрас
88'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Рони
88'
Замена
Жаилсон
️️️️
Р. Вейга
84'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
75'
Желтая карточка
М. Роша
74'
Замена
Г. Верон
️️️️
Г. Скарпа
71'
Желтая карточка
З. Рафаэль
Желтая карточка
Т. Майя
70'
Замена
Мариньо
️️️️
Лазаро
66'
Желтая карточка
Г. Барбоза
45'
+4
45'
Желтая карточка
Рони
Желтая карточка
Ж. Гомес
43'
16'
Желтая карточка
М. Серкейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
15
Виллиан Арао
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Фламенго
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Диего
АП
8
Андреас Перейра
АП
6
Daniel Cabral
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
16
Жаилсон
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
3-4-1-2
1
Соуза
16
Луис
4
Луис
22
Исла
35
Гомес
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
29
Майя
17
Лазаро
9
Барбоза
15
Арао
4-1-1-3-1
1
Вевертон
14
Роша
26
Серкейра
15
Гомес
22
Пикерес
8
Данило
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
23
Вейга
33
Рони
10
Скарпа
17
Лазаро
7
Мариньо
7
Мариньо
17
Лазаро
33
Рони
9
Наварро
9
Наварро
33
Рони
23
Вейга
16
Жаилсон
16
Жаилсон
23
Вейга
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
10
Скарпа
27
Верон
27
Верон
10
Скарпа
Остались в запасе
Фламенго
Палмейрас
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Диего
АП
8
Андреас Перейра
АП
6
Daniel Cabral
ЦФ
9
Педро
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Диего
АП
8
Андреас Перейра
АП
6
Daniel Cabral
ЦФ
9
Педро
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Фламенго - Палмейрас
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
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