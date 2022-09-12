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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Фламенго
Гойас - Фламенго: обзор матча 12 сентября 2022
Гойас
12.09.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
80'
Диего
87'
М. Франка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Фламенго
Замена
Ф. Бастос
️️️️
A.
90'
+3
Замена
К. Винисиус
️️️️
M. Gabriel
88'
Замена
A.
️️️️
Диего
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
М. Франка
Пас отдал
Л. Перейра
81'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
А. Видаль
ГОЛ! 1:0!
Диего
Пас отдал
П. Рауль
80'
79'
Желтая карточка
Айртон
77'
Замена
M. Lima
️️️️
В. Уго
77'
Замена
М. Франка
️️️️
Эвертон
Желтая карточка
Винисиус
68'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
Винисиус
68'
64'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Мариньо
63'
Замена
Родиней
️️️️
Э. Рибейро
Замена
М. Салес
️️️️
Д. Белмонте
46'
Желтая карточка
Савио
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
16
Каэтано
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
2
Магиньо
ПЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
16
Савио
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Гойас
16
Douglas
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
57
Marco Antonio
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
9
Николас
ЦФ
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Диего
АП
19
Mateus Lima
ЦФ
26
Матеус Франка
ЦФ
37
Petterson
ЦФ
4-1-2-4
2
Диего
16
Каэтано
40
Рейналдо
2
Магиньо
10
7
Винисиус
97
Белмонте
23
18
Рауль
18
16
Савио
4-3-2-1
23
Сантос
2
Матеузиньо
4
Луис
4
Перейра
6
Айртон
10
Рибейро
29
Майя
23
Видаль
7
Мариньо
30
Уго
7
Эвертон
97
Белмонте
95
Салес
95
Салес
97
Белмонте
10
34
Винисиус
34
Винисиус
10
18
8
Бастос
8
Бастос
18
7
Винисиус
96
Жуниор
96
Жуниор
7
Винисиус
2
Диего
22
22
2
Диего
10
Рибейро
23
Родиней
23
Родиней
10
Рибейро
23
Видаль
35
Гомес
35
Гомес
23
Видаль
7
Мариньо
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
7
Мариньо
30
Уго
19
19
30
Уго
7
Эвертон
26
Франка
26
Франка
7
Эвертон
Остались в запасе
Гойас
Фламенго
16
Douglas
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
57
Marco Antonio
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
9
Николас
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Диего
АП
37
Petterson
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
16
Douglas
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
57
Marco Antonio
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
9
Николас
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Диего
АП
37
Petterson
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Гойас - Фламенго
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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