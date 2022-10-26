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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Сантос
Фламенго - Сантос: обзор матча 26 октября 2022
Фламенго
26.10.2022, среда, 03:45
Бразилия. Серия А, 34 тур
3 : 2
Завершен
Сантос
45+5'
Педро
79'
Мариньо
87'
Д. Де Арраскаэта
53'
Алекс
90+7'
Г. Карабахаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Сантос
90'
+7
ГОЛ! 3:2!
Г. Карабахаль
90'
+3
Желтая карточка
Г. Камачо
ГОЛ! 3:1!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Айртон
87'
86'
Замена
Р. Секо
️️️️
Р. Фернандес
83'
Желтая карточка
Мадсон
Желтая карточка
Л. Перейра
80'
Желтая карточка
Мариньо
79'
ГОЛ! 2:1!
Мариньо
79'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
В. Уго
73'
Замена
М. Франка
️️️️
Эвертон
73'
Желтая карточка
Э. Пульгар
70'
59'
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
Д. Хулио
59'
Замена
К. Санчес
️️️️
Алекс
53'
ГОЛ! 1:1!
Алекс
Пас отдал
Г. Камачо
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
46'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Э. Рибейро
46'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Д. Луис
46'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Матеузиньо
45'
+5
44'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
9
Педро
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
26
Матеус Франка
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Сантос
23
Лукас Пирес
ЛЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
6
Сандри
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Карлос Санчес
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
7
Луан
АП
40
Бруно Оливейра
АП
2
Derick
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Алвес
6
Айртон
4
Луис
23
Пабло
2
Матеузиньо
5
Пульгар
10
Рибейро
30
Уго
7
Мариньо
7
Эвертон
9
Педро
3-1-2-2-2
34
Пауло
22
Мадсон
4
Бауэрман
6
Джонатан
5
Фернандес
29
Камачо
37
20
Габриэль
7
Хулио
31
Алекс
38
Леонардо
4
Луис
4
Перейра
4
Перейра
4
Луис
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
30
Уго
35
Гомес
35
Гомес
30
Уго
7
Эвертон
26
Франка
26
Франка
7
Эвертон
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
31
Алекс
7
Санчес
7
Санчес
31
Алекс
7
Хулио
27
Карабахаль
27
Карабахаль
7
Хулио
5
Фернандес
12
Секо
12
Секо
5
Фернандес
Остались в запасе
Фламенго
Сантос
1
Уго Соуза
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
19
Mateus Lima
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
23
Лукас Пирес
ЛЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
6
Сандри
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Луан
АП
40
Бруно Оливейра
АП
2
Derick
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
19
Mateus Lima
ЦФ
Остались в запасе
23
Лукас Пирес
ЛЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
6
Сандри
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Луан
АП
40
Бруно Оливейра
АП
2
Derick
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Фламенго - Сантос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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18 ноября
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