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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Гойас
Фламенго - Гойас: обзор матча 21 мая 2022
Фламенго
21.05.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Гойас
17'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Гойас
Замена
Т. Майя
️️️️
Д. Де Арраскаэта
90'
+4
90'
+2
Замена
Магиньо
️️️️
A.
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Г. Барбоза
81'
Замена
Лазаро
️️️️
Б. Энрике
80'
Замена
А. Перейра
️️️️
Э. Рибейро
75'
63'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
Элвис
63'
Замена
Николас
️️️️
П. Рауль
46'
Замена
М. Салес
️️️️
D. Silva
45'
+1
Желтая карточка
Элвис
Желтая карточка
Б. Энрике
45'
37'
Желтая карточка
D. Silva
22'
Желтая карточка
П. Рауль
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Матеузиньо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
15
Виллиан Арао
ЦФ
9
Педро
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Гойас
15
Da Silva
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
97
Дада Белмонте
ЦП
10
Элвис
ЦП
2
Диего
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
30
Виктор Уго
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
8
Андреас Перейра
АП
7
Мариньо
ЦФ
Гойас
63
Juan Pablo
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
27
Pedro Bahia
ЦП
2
Магиньо
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
95
Матеус Салес
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
9
Николас
ЦФ
4-2-1-3
1
Соуза
6
Айртон
30
Кайо
23
Пабло
2
Матеузиньо
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
9
Барбоза
9
Педро
15
Арао
4-2-5
4
Сидимар
16
Каэтано
6
Барселос
15
97
Белмонте
10
Элвис
2
Диего
23
22
34
Винисиус
18
Рауль
27
Энрике
17
Лазаро
17
Лазаро
27
Энрике
10
Де Арраскаэта
29
Майя
29
Майя
10
Де Арраскаэта
9
Барбоза
35
Гомес
35
Гомес
9
Барбоза
10
Рибейро
8
Перейра
8
Перейра
10
Рибейро
22
2
Магиньо
2
Магиньо
22
10
Элвис
8
Бастос
8
Бастос
10
Элвис
15
95
Салес
95
Салес
15
18
Рауль
9
Николас
9
Николас
18
Рауль
Остались в запасе
Фламенго
Гойас
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
30
Виктор Уго
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
63
Juan Pablo
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
27
Pedro Bahia
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
30
Виктор Уго
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
Остались в запасе
63
Juan Pablo
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
27
Pedro Bahia
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Фламенго - Гойас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
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