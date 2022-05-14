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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Фламенго
Сеара - Фламенго: обзор матча 14 мая 2022
Сеара
14.05.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 2
Завершен
Фламенго
26'
С. Мендоса
90+1'
Н. Параиба
7'
В. Арао
38'
В. Арао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Фламенго
ГОЛ! 2:2!
Н. Параиба
90'
+1
Желтая карточка
Ричардсон
84'
78'
Желтая карточка
У. Соуза
75'
Замена
А. Перейра
️️️️
Э. Рибейро
72'
Замена
Лазаро
️️️️
Б. Энрике
Замена
Н. Параиба
️️️️
M.
69'
Замена
В. Луис
️️️️
Л. Рибейро
61'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
Эрик
61'
Замена
Ричардсон
️️️️
I. Geovane
61'
61'
Замена
Р. Кайо
️️️️
Д. Луис
Желтая карточка
Л. Рибейро
49'
46'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Айртон
45'
+2
Желтая карточка
Б. Энрике
Желтая карточка
Эрик
45'
+1
Желтая карточка
С. Мендоса
45'
38'
ГОЛ! 1:2!
В. Арао
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
Желтая карточка
I. Geovane
37'
34'
Желтая карточка
Айртон
30'
Желтая карточка
Пабло
ГОЛ! 1:1!
С. Мендоса
Пас отдал
З. Роберто
26'
Замена
З. Роберто
️️️️
Вина
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Арао
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
2
Michel
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
1
João Ricardo
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
45
Лима
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
29
Вина
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
15
Виллиан Арао
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Сеара
44
Маркос Виктор
ЦЗ
31
Дентиньо
ЦФ
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
26
Ричардсон
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
30
Виктор Уго
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
3-5
2
14
Рибейро
24
Мессиас
45
Лима
29
Вина
7
Мендоса
33
Эрик
12
4-3-1-2
1
Соуза
22
Исла
4
Луис
23
Пабло
6
Айртон
35
Гомес
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
9
Барбоза
15
Арао
14
Рибейро
12
Луис
12
Луис
14
Рибейро
2
2
Параиба
2
Параиба
2
12
26
Ричардсон
26
Ричардсон
12
33
Эрик
77
Кастильо
77
Кастильо
33
Эрик
29
Вина
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
29
Вина
27
Энрике
17
Лазаро
17
Лазаро
27
Энрике
4
Луис
30
Кайо
30
Кайо
4
Луис
6
Айртон
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
6
Айртон
10
Рибейро
8
Перейра
8
Перейра
10
Рибейро
Остались в запасе
Сеара
Фламенго
31
Дентиньо
ЦФ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
30
Виктор Уго
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
30
Виктор Уго
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Сеара - Фламенго
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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