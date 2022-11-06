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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Фламенго
Коритиба - Фламенго: обзор матча 06 ноября 2022
Коритиба
06.11.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Фламенго
58'
А. Манга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Фламенго
Замена
Эжидио
️️️️
А. Манга
88'
Замена
В. Фариас
️️️️
B. Gomes
88'
Желтая карточка
А. Манга
86'
Желтая карточка
Л. Гамальо
83'
Желтая карточка
R.
80'
80'
Желтая карточка
Мариньо
76'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Эвертон
76'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
А. Видаль
75'
Замена
Родиней
️️️️
Матеузиньо
72'
Желтая карточка
Матеузиньо
Замена
Л. Гамальо
️️️️
М. Кадорини
71'
Желтая карточка
М. Кадорини
62'
62'
Замена
M. Lima
️️️️
Диего
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Манга
58'
Замена
R.
️️️️
R.
51'
Замена
Ф. Даниэл
️️️️
М. Галарса
46'
44'
Желтая карточка
Ж. Гомес
Желтая карточка
М. Галарса
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
80
Матиас Галарса
ЦП
19
Robinho
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ПВ
26
Матеус Франка
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коритиба
3
Энрике
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
6
Juan Diaz
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
25
Bernardo
ЦП
20
Régis
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
99
Werton
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
2-3-1-4
22
Габриэл
4
Кастан
4
Чансельор
80
Галарса
19
21
11
Манга
2
Натанаэл
20
15
99
Кадорини
4-2-2-2
1
Соуза
2
Матеузиньо
23
Пабло
15
Бруно
6
Айртон
35
Гомес
23
Видаль
7
Мариньо
10
Диего
7
Эвертон
26
Франка
11
Манга
6
Эжидио
6
Эжидио
11
Манга
15
8
Фариас
8
Фариас
15
19
20
20
19
80
Галарса
7
Даниэл
7
Даниэл
80
Галарса
99
Кадорини
99
Гамальо
99
Гамальо
99
Кадорини
2
Матеузиньо
23
Родиней
23
Родиней
2
Матеузиньо
23
Видаль
5
Пульгар
5
Пульгар
23
Видаль
7
Эвертон
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
7
Эвертон
10
Диего
19
19
10
Диего
Остались в запасе
Коритиба
Фламенго
3
Энрике
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
6
Juan Diaz
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
25
Bernardo
ЦП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
3
Энрике
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
6
Juan Diaz
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
25
Bernardo
ЦП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
4
Лео Перейра
ЦЗ
47
Marcos Paulo
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Коритиба - Фламенго
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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