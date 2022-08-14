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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 14 августа 2022
Фламенго
14.08.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
5 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
56'
Ф. Бруно
59'
Ф. Бруно
63'
Айртон
72'
Лазаро
90+2'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
ГОЛ! 5:0!
Педро
90'
+2
88'
Замена
Абнер
️️️️
П. Энрике
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Мариньо
83'
Замена
Педро
️️️️
Эвертон
83'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Диего
83'
Замена
А. Видаль
️️️️
В. Уго
76'
Замена
Витиньо
️️️️
Лазаро
76'
ГОЛ! 4:0!
Лазаро
Пас отдал
Мариньо
72'
70'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Сантана
70'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Ромуло
66'
Желтая карточка
А. Сантана
ГОЛ! 3:0!
Айртон
Пас отдал
Матеузиньо
63'
62'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
В. Буэно
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бруно
Пас отдал
Мариньо
59'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бруно
Пас отдал
Мариньо
56'
54'
Желтая карточка
В. Буэно
Желтая карточка
Т. Майя
49'
Желтая карточка
У. Соуза
44'
Желтая карточка
Пабло
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
9
Витор Роке
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
20
Брайан Гарсия
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
4-1-3-2
23
Сантос
6
Айртон
15
Бруно
23
Пабло
2
Матеузиньо
29
Майя
17
Лазаро
30
Уго
7
Мариньо
7
Эвертон
10
Диего
4-3-1-2
98
Пайшао
28
Орехуэла
4
Фелипе
22
Эрнандес
13
Энрике
14
Эрик
80
Сантана
15
Буэно
28
Витиньо
40
Ромуло
9
Роке
17
Лазаро
11
Витиньо
11
Витиньо
17
Лазаро
30
Уго
23
Видаль
23
Видаль
30
Уго
10
Диего
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
10
Диего
7
Эвертон
9
Педро
9
Педро
7
Эвертон
7
Мариньо
9
Барбоза
9
Барбоза
7
Мариньо
13
Энрике
16
Абнер
16
Абнер
13
Энрике
15
Буэно
18
Читтадини
18
Читтадини
15
Буэно
80
Сантана
35
Фернандес
35
Фернандес
80
Сантана
40
Ромуло
17
Каноббио
17
Каноббио
40
Ромуло
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
20
Брайан Гарсия
ЦП
80
Давид Теранс
АП
24
Лео Линк
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
Остались в запасе
5
Педро Энрике
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
20
Брайан Гарсия
ЦП
80
Давид Теранс
АП
24
Лео Линк
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
Вчера, 16:59
10
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1
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
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6
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24 ноября
18
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23 ноября
2
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Вчера, 12:25
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
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24 ноября
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