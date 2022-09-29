Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Фламенго
Форталеза - Фламенго: обзор матча 29 сентября 2022
Форталеза
29.09.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
3 : 2
Завершен
Фламенго
18'
П. Роша
51'
П. Роша
90+4'
А. Кайо
32'
Г. Барбоза
45+5'
Г. Барбоза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Фламенго
ГОЛ! 3:2!
А. Кайо
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Диего
90'
Желтая карточка
Матеузиньо
Замена
С. Ромеро
️️️️
Т. Гальярдо
89'
84'
Желтая карточка
Ж. Гомес
82'
Замена
Диего
️️️️
В. Уго
Замена
Р. Отеро
️️️️
L. Crispim
81'
70'
Замена
️️️️
M. Lima
Замена
V. Depietri
️️️️
П. Роша
70'
63'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Родиней
60'
Желтая карточка
Т. Майя
56'
Желтая карточка
Л. Перейра
ГОЛ! 2:2!
П. Роша
Пас отдал
Тинга
51'
46'
Замена
Айртон
️️️️
Д. Луис
Желтая карточка
L. Crispim
45'
+6
Желтая карточка
П. Роша
45'
+5
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Барбоза
32'
ГОЛ! 1:1!
Г. Барбоза
ГОЛ! 1:0!
П. Роша
Пас отдал
Ж. Капишаба
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
26
Матеус Франка
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Тити
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
11
Ромариньо
ЛВ
11
Ромуло Отеро
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
10
Диего
АП
4-2-1-3
29
Капишаба
4
Беневенуто
2
Бритес
2
Тинга
8
Кайо
35
Насименту
32
Роша
91
91
Гальярдо
16
4-2-1-3
23
Сантос
23
Родиней
4
Луис
4
Перейра
16
Луис
35
Гомес
29
Майя
30
Уго
19
26
Франка
9
Барбоза
91
11
Отеро
11
Отеро
91
Рональд
21
Мойзес
21
Мойзес
Рональд
32
Роша
11
11
32
Роша
91
Гальярдо
10
Ромеро
10
Ромеро
91
Гальярдо
4
Луис
6
Айртон
6
Айртон
4
Луис
23
Родиней
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
23
Родиней
30
Уго
10
Диего
10
Диего
30
Уго
Остались в запасе
Форталеза
Фламенго
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Тити
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
25
Диего Алвес
ВР
1
Уго Соуза
ВР
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Тити
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
1
Уго Соуза
ВР
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Форталеза - Фламенго
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Форталеза
Фламенго
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+