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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Сан-Паулу
Фламенго - Сан-Паулу: обзор матча 17 апреля 2022
Фламенго
17.04.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
3 : 1
Завершен
Сан-Паулу
25'
Г. Барбоза
69'
М. Исла
72'
Д. Де Арраскаэта
41'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Сан-Паулу
90'
+1
Желтая карточка
Лео
Замена
А. Перейра
️️️️
Д. Де Арраскаэта
87'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
86'
80'
Желтая карточка
Рейналдо
Замена
М. Франка
️️️️
Э. Рибейро
77'
76'
Желтая карточка
А. Андерсон
76'
Замена
Рейналдо
️️️️
Рафинья
75'
Замена
И. Винисиус
️️️️
Велингтон
75'
Замена
А. Андерсон
️️️️
Алиссон
ГОЛ! 3:1!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Мариньо
72'
ГОЛ! 2:1!
М. Исла
Пас отдал
Ж. Гомес
69'
Замена
М. Исла
️️️️
Лазаро
64'
Замена
Мариньо
️️️️
Родиней
64'
62'
Замена
Никао
️️️️
Эдер
46'
Замена
Г. Сара
️️️️
П. Майя
Желтая карточка
Ж. Гомес
45'
41'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Рафинья
36'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 1:0!
Г. Барбоза
Пас отдал
Лазаро
25'
24'
Желтая карточка
П. Майя
Желтая карточка
Г. Барбоза
17'
17'
Желтая карточка
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
15
Виллиан Арао
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Сан-Паулу
13
Рафинья
ЦЗ
25
Алиссон
ЦП
29
Пабло Майя
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
3
Лео
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
23
Сантос
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Диего
АП
8
Андреас Перейра
АП
26
Матеус Франка
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
11
Никао
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
3-4-1-2
1
Соуза
16
Луис
4
Луис
23
Родиней
35
Гомес
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
29
Майя
17
Лазаро
9
Барбоза
15
Арао
1-2-5
13
Рафинья
25
Алиссон
29
Майя
34
Велингтон
13
Жандрей
3
Лео
17
Гомес
11
Нестор
17
Лазаро
22
Исла
22
Исла
17
Лазаро
10
Де Арраскаэта
8
Перейра
8
Перейра
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
26
Франка
26
Франка
10
Рибейро
23
Родиней
7
Мариньо
7
Мариньо
23
Родиней
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
25
Алиссон
28
Андерсон
28
Андерсон
25
Алиссон
13
Рафинья
6
Рейналдо
6
Рейналдо
13
Рафинья
34
Велингтон
18
Винисиус
18
Винисиус
34
Велингтон
29
Майя
8
Сара
8
Сара
29
Майя
23
Эдер
11
Никао
11
Никао
23
Эдер
Остались в запасе
Фламенго
Сан-Паулу
23
Сантос
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
10
Диего
АП
25
Диего Алвес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
10
Диего
АП
25
Диего Алвес
ЦФ
Остались в запасе
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Фламенго - Сан-Паулу
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
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