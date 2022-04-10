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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Фламенго
Атлетико Гойяненсе - Фламенго: обзор матча 10 апреля 2022
Атлетико Гойяненсе
10.04.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
75'
В. Рато
85'
Б. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Фламенго
90'
+3
Замена
Диего
️️️️
Д. Де Арраскаэта
Замена
Хайнер
️️️️
Шейлон
90'
+2
89'
Желтая карточка
Мариньо
Желтая карточка
Жоржиньо
86'
Замена
Риксон
️️️️
Жоржиньо
86'
85'
ГОЛ! 1:1!
Б. Энрике
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
Замена
Д. Чурин
️️️️
В. Рато
82'
82'
Замена
Педро
️️️️
А. Перейра
81'
Замена
Лазаро
️️️️
Матеузиньо
80'
Желтая карточка
Д. Луис
ГОЛ! 1:0!
В. Рато
Пас отдал
D.
75'
Желтая карточка
М. Фрейтас
69'
66'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Т. Майя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
27
Луан Полли
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
16
Эдсон
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
40
Рамон Менезес
ЦЗ
2
Хайнер
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
20
Jean Carlos
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Рене
ЛЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
26
Матеус Франка
ЦФ
9
Педро
ЦФ
1-1-1-5
4
Вандерсон
44
Баральяс
10
Рато
17
Фрейтас
38
Перейра
17
Жоржиньо
7
Шейлон
12
Жефферсон
4-2-2-2
1
Соуза
2
Матеузиньо
4
Луис
4
Перейра
13
Энрике
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
8
Перейра
27
Энрике
15
Арао
9
Барбоза
7
Шейлон
2
Хайнер
2
Хайнер
7
Шейлон
17
Жоржиньо
17
Риксон
17
Риксон
17
Жоржиньо
10
Рато
9
Чурин
9
Чурин
10
Рато
2
Матеузиньо
17
Лазаро
17
Лазаро
2
Матеузиньо
Майя
10
Рибейро
10
Рибейро
Майя
29
Майя
29
Майя
10
Де Арраскаэта
10
Диего
10
Диего
10
Де Арраскаэта
8
Перейра
9
Педро
9
Педро
8
Перейра
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Фламенго
33
Ренан
ВР
40
Рамон Менезес
ЦЗ
11
Айртон
ЦФ
20
Jean Carlos
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
23
Сантос
ВР
6
Рене
ЛЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Мариньо
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
26
Матеус Франка
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
40
Рамон Менезес
ЦЗ
11
Айртон
ЦФ
20
Jean Carlos
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
6
Рене
ЛЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Мариньо
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
26
Матеус Франка
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Фламенго
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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