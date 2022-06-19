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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Фламенго
Атлетико Минейро - Фламенго: обзор матча 19 июня 2022
Атлетико Минейро
19.06.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Фламенго
35'
И. Фернандес
85'
Адемир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Фламенго
Замена
Ревер
️️️️
И. Фернандес
90'
+2
Замена
Э. Саша
️️️️
Халк
90'
+2
87'
Замена
Диего
️️️️
Ж. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Адемир
Пас отдал
Халк
85'
80'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
80'
Замена
Лазаро
️️️️
Э. Рибейро
Желтая карточка
Э. Варгас
66'
Замена
Адемир
️️️️
Э. Варгас
66'
Замена
Рубенс
️️️️
Кено
65'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
63'
Желтая карточка
И. Фернандес
60'
55'
Желтая карточка
Мариньо
46'
Замена
В. Арао
️️️️
А. Перейра
46'
Замена
Мариньо
️️️️
Витиньо
ГОЛ! 1:0!
И. Фернандес
35'
Замена
Отавио
️️️️
Жаир
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
7
Халк
ПВ
20
Кено
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
6
Айртон
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
41
Нето
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
30
Калебе
ЦП
7
Адемир
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
30
Виктор Уго
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
4-3-1-2
22
Эверсон
25
Мариано
6
Алонсо
13
Арана
6
Силва
29
Аллан
8
Жаир
6
Фернандес
7
Халк
11
Варгас
20
Кено
4-3-2-1
25
Алвес
2
Матеузиньо
30
Кайо
23
Пабло
6
Айртон
35
Гомес
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
8
Перейра
11
Витиньо
9
Барбоза
20
Кено
8
Рубенс
8
Рубенс
20
Кено
6
Фернандес
4
Ревер
4
Ревер
6
Фернандес
8
Жаир
94
Отавио
94
Отавио
8
Жаир
11
Варгас
7
Адемир
7
Адемир
11
Варгас
7
Халк
8
Саша
8
Саша
7
Халк
10
Рибейро
17
Лазаро
17
Лазаро
10
Рибейро
35
Гомес
10
Диего
10
Диего
35
Гомес
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
8
Перейра
15
Арао
15
Арао
8
Перейра
11
Витиньо
7
Мариньо
7
Мариньо
11
Витиньо
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Фламенго
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
41
Нето
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
30
Калебе
ЦП
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
1
Уго Соуза
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
30
Виктор Уго
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
41
Нето
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
30
Калебе
ЦП
90
Фабио
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
30
Виктор Уго
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Атлетико Минейро - Фламенго
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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