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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Фламенго
Сан-Паулу - Фламенго: обзор матча 07 августа 2022
Сан-Паулу
07.08.2022, воскресенье, 02:30
Бразилия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Фламенго
7'
Лазаро
90+5'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Фламенго
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Г. Барбоза
79'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
В. Уго
Замена
И. Винисиус
️️️️
Никао
76'
Замена
Велингтон
️️️️
Рейналдо
68'
67'
Замена
Т. Майя
️️️️
А. Видаль
67'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Диего
66'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Мариньо
Желтая карточка
Д. Галоппо
59'
50'
Желтая карточка
Диего
Замена
Х. Кальери
️️️️
Патрик
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ж. Миранда
46'
Желтая карточка
П. Майя
36'
24'
Желтая карточка
У. Соуза
7'
ГОЛ! 0:1!
Лазаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Никао
АП
3
Лео
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Диего
АП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Габриэль Невес
ОП
23
Андрес Колорадо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
3-1-3-1-2
27
6
Рейналдо
13
Миранда
13
Рафинья
29
Майя
8
Патрик
17
Гомес
11
Галоппо
11
Никао
95
Гильерме
3
Лео
4-1-3-2
23
Сантос
2
Матеузиньо
15
Бруно
23
Пабло
6
Айртон
23
Видаль
7
Мариньо
30
Уго
17
Лазаро
99
10
Диего
6
Рейналдо
34
Велингтон
34
Велингтон
6
Рейналдо
13
Миранда
19
Коста
19
Коста
13
Миранда
11
Никао
18
Винисиус
18
Винисиус
11
Никао
8
Патрик
9
Кальери
9
Кальери
8
Патрик
10
Диего
35
Гомес
35
Гомес
10
Диего
23
Видаль
29
Майя
29
Майя
23
Видаль
30
Уго
10
Рибейро
10
Рибейро
30
Уго
Эвертон
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
Эвертон
7
Мариньо
9
Барбоза
9
Барбоза
7
Мариньо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Фламенго
12
Тиаго Коуто
ВР
30
Moreira
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
23
Андрес Колорадо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
11
Витиньо
ЛВ
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
12
Тиаго Коуто
ВР
30
Moreira
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
23
Андрес Колорадо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Сан-Паулу - Фламенго
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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