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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго: обзор матча 23 апреля 2022
Атлетико Паранаэнсе
23.04.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Фламенго
32'
Д. Теранс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
Желтая карточка
Л. Халтер
87'
Желтая карточка
Кристиан
85'
Замена
П. Роша
️️️️
Л. Орехуэла
85'
Замена
Марлос
️️️️
Д. Теранс
84'
Замена
Л. Халтер
️️️️
Витиньо
84'
71'
Замена
Диего
️️️️
Мариньо
Замена
Пабло
️️️️
М. Сирино
71'
70'
Желтая карточка
Мариньо
64'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Т. Майя
63'
Замена
А. Перейра
️️️️
Ж. Гомес
55'
Желтая карточка
Пабло
Желтая карточка
Л. Орехуэла
49'
46'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Лазаро
Желтая карточка
М. Фелипе
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Теранс
32'
Замена
Кристиан
️️️️
П. Силес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
20
Брайан Гарсия
ЦП
8
Пабло Силес
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
24
Бенто
ЦФ
5
Педро Энрике
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
7
Марсело Сирино
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
23
Пабло
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Атлетико Паранаэнсе
13
Педро Энрике
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Марлос
ПВ
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Фламенго
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Диего
АП
8
Андреас Перейра
АП
25
Диего Алвес
ЦФ
6
Daniel Cabral
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
2-2-2-5
28
Орехуэла
4
Фелипе
20
Гарсия
8
Силес
28
Витиньо
17
Каноббио
5
Энрике
80
Теранс
7
Сирино
16
Абнер
24
Бенто
3-3-1-3
1
Соуза
22
Исла
4
Перейра
23
Пабло
35
Гомес
29
Майя
10
Де Арраскаэта
17
Лазаро
7
Мариньо
15
Арао
9
Педро
28
Орехуэла
32
Роша
32
Роша
28
Орехуэла
80
Теранс
10
Марлос
10
Марлос
80
Теранс
28
Витиньо
5
Халтер
5
Халтер
28
Витиньо
8
Силес
18
Кристиан
18
Кристиан
8
Силес
7
Сирино
92
Пабло
92
Пабло
7
Сирино
17
Лазаро
10
Рибейро
10
Рибейро
17
Лазаро
7
Мариньо
10
Диего
10
Диего
7
Мариньо
35
Гомес
8
Перейра
8
Перейра
35
Гомес
29
Майя
9
Барбоза
9
Барбоза
29
Майя
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
13
Педро Энрике
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
25
Диего Алвес
ЦФ
6
Daniel Cabral
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
13
Педро Энрике
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
98
Андерсон Пайшао
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
25
Диего Алвес
ЦФ
6
Daniel Cabral
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Фламенго
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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