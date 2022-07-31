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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Гойяненсе
Фламенго - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 31 июля 2022
Фламенго
31.07.2022, воскресенье, 02:30
Бразилия. Серия А, 20 тур
4 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
22'
Лазаро
23'
Мариньо
32'
А. Видаль (П)
45+5'
В. Уго
82'
В. Рато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Атлетико Гойяненсе
90'
+1
Желтая карточка
В. Маранхао
85'
Красная карточка
Л. Фернандо
82'
ГОЛ! 4:1!
В. Рато
Пас отдал
Г. Баральяс
Замена
Э. Рибейро
️️️️
В. Уго
82'
Замена
Родиней
️️️️
Матеузиньо
82'
Замена
Т. Майя
️️️️
А. Видаль
74'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Мариньо
73'
Замена
Витиньо
️️️️
Лазаро
73'
67'
Желтая карточка
Жефферсон
64'
Замена
Д. Чурин
️️️️
Жоржиньо
46'
Замена
В. Маранхао
️️️️
М. Фрейтас
46'
Замена
Клаус
️️️️
Эдсон
ГОЛ! 4:0!
В. Уго
Пас отдал
Айртон
45'
+5
36'
Желтая карточка
М. Фрейтас
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Видаль
32'
32'
Замена
Айртон
️️️️
Рикардиньо
30'
Желтая карточка
Эдсон
30'
Желтая карточка
Жоржиньо
ГОЛ! 2:0!
Мариньо
Пас отдал
А. Видаль
23'
ГОЛ! 1:0!
Лазаро
Пас отдал
В. Уго
22'
12'
Желтая карточка
Рикардиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Диего
АП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
16
Эдсон
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
17
Жоржиньо
АП
7
Пеглоу
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Айртон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
5
Рхалдней
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
71
Келвин
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
4-1-3-2
23
Сантос
6
Айртон
15
Бруно
23
Пабло
2
Матеузиньо
23
Видаль
17
Лазаро
30
Уго
7
Мариньо
7
Эвертон
10
Диего
2-2-1-2-3
1
Роналдо
4
Вандерсон
12
Жефферсон
16
Эдсон
17
Фрейтас
44
Баральяс
10
Рато
17
Жоржиньо
39
Рикардиньо
23
7
Пеглоу
17
Лазаро
11
Витиньо
11
Витиньо
17
Лазаро
2
Матеузиньо
23
Родиней
23
Родиней
2
Матеузиньо
30
Уго
10
Рибейро
10
Рибейро
30
Уго
23
Видаль
29
Майя
29
Майя
23
Видаль
7
Мариньо
9
Барбоза
9
Барбоза
7
Мариньо
17
Фрейтас
5
Маранхао
5
Маранхао
17
Фрейтас
39
Рикардиньо
11
Айртон
11
Айртон
39
Рикардиньо
16
Эдсон
4
Клаус
4
Клаус
16
Эдсон
17
Жоржиньо
9
Чурин
9
Чурин
17
Жоржиньо
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Хайнер
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
5
Рхалдней
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
71
Келвин
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
2
Хайнер
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
5
Рхалдней
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
71
Келвин
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Фламенго - Атлетико Гойяненсе
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
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