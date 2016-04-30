Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Саймон Кокс - статистика

Завершил карьеру
28 апреля 1987 (39)
#10 | Нападающий
178 см | 70 кг
Ирландия | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
13
1
0
1
0
Бристоль Сити
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
1 : 2
30.04.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
23.04.2016
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Рединг
1 : 2
19.04.2016
Халл Сити
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лидс
3 : 2
16.04.2016
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Мидлсбро
2 : 1
12.04.2016
Рединг
1' - 90'
54'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Рединг
0 : 2
09.04.2016
Бирмингем Сити
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Рединг
2 : 1
05.04.2016
Ноттингем Форест
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Болтон
0 : 1
02.04.2016
Рединг
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Рединг
1 : 1
19.03.2016
Кардифф
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Брайтон
1 : 0
15.03.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 1
08.03.2016
Рединг
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Рединг
2 : 2
05.03.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Чарльтон
3 : 4
27.02.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Рединг
1 : 0
23.02.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Рединг
1 : 1
23.01.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
16.01.2016
Рединг
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Дерби Каунти
1 : 1
12.01.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бернли
4 : 0
28.12.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Бристоль Сити
1 : 1
26.12.2015
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
1 : 1
19.12.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Дерби Каунти
4 : 0
15.12.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
12.12.2015
Бристоль Сити
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бристоль Сити
0 : 2
05.12.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
3 : 0
28.11.2015
Бристоль Сити
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
21.11.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
0 : 0
07.11.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
1 : 0
03.11.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 4
31.10.2015
Фулхэм
71' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Кардифф
0 : 0
26.10.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брайтон
2 : 1
20.10.2015
Бристоль Сити
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
2 : 0
16.10.2015
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бристоль Сити
0 : 2
19.09.2015
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Брентфорд
1 : 3
29.08.2015
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Рединг
0 : 0
22.08.2015
Милтон Кинс Донс
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
19.08.2015
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Рединг
0 : 0
16.08.2015
Лидс
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
08.08.2015
Рединг
83' - 90'
90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+