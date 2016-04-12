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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Рединг
Мидлсбро - Рединг: обзор матча 12 апреля 2016
Мидлсбро
12.04.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
10'
Э. Нсуе
90+4'
А. Форшоу
54'
С. Кокс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Рединг
ГОЛ! 2:1!
А. Форшоу
90'
+4
Замена
Д. Наджент
️️️️
Д. Роудс
87'
71'
Желтая карточка
Э. Тэйлор
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Э. Нсуе
67'
59'
Замена
О. Джон
️️️️
Л. Пиазон
Замена
А. Форшоу
️️️️
Г. Лидбиттер
59'
57'
Желтая карточка
Д. Купер
54'
ГОЛ! 1:1!
С. Кокс
46'
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
Д. Обита
18'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
К. Гантер
ГОЛ! 1:0!
Э. Нсуе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Мидлсбро
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-4-2
1
Константопулос
2
Де Лат
4
Айяла
23
Гибсон
32
Фрэнд
37
Адома
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
19
Даунинг
29
Роудс
10
Нсуе
3-4-1-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
Купер
5
МакШейн
10
Норвуд
19
Уильямс
21
Обита
23
Куинн
12
Пиазон
10
Кокс
11
Выдра
7
Лидбиттер
28
Форшоу
28
Форшоу
7
Лидбиттер
10
Нсуе
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Нсуе
29
Роудс
35
Наджент
35
Наджент
29
Роудс
21
Обита
3
Тэйлор
3
Тэйлор
21
Обита
12
Пиазон
15
Джон
15
Джон
12
Пиазон
2
Гантер
12
МакКлири
12
МакКлири
2
Гантер
Остались в запасе
Мидлсбро
Рединг
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Мидлсбро - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Риверсайд
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