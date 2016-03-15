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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Рединг
Брайтон - Рединг: обзор матча 15 марта 2016
Брайтон
15.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
25'
Д. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Рединг
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Бэлдок
88'
88'
Желтая карточка
К. Гантер
81'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
О. Джон
Замена
К. Луалуа
️️️️
А. Кноккарт
77'
Замена
Г. Бонг
️️️️
Д. Мерфи
77'
Желтая карточка
Д. Стивенс
67'
64'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
М. Выдра
ГОЛ! 1:0!
Д. Уилсон
Пас отдал
С. Бэлдок
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Денис Ракельс
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-2-1-3
13
Стокдейл
23
Росеньор
5
Данк
6
Голдсон
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
93
Кноккарт
9
Бэлдок
18
Мерфи
21
Уилсон
4-2-4
26
Аль-Хабси
6
Гектор
5
МакШейн
2
Гантер
35
Фердинанд
21
Обита
19
Уильямс
15
Джон
4
Робсон-Кану
29
Керморган
11
Выдра
93
Кноккарт
25
Луалуа
25
Луалуа
93
Кноккарт
18
Мерфи
13
Бонг
13
Бонг
18
Мерфи
9
Бэлдок
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
9
Бэлдок
15
Джон
10
Ракельс
10
Ракельс
15
Джон
11
Выдра
12
МакКлири
12
МакКлири
11
Выдра
Остались в запасе
Брайтон
Рединг
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Брайтон - Рединг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Фалмер
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