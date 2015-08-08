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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Рединг
Бирмингем Сити - Рединг: обзор матча 08 августа 2015
Бирмингем Сити
08.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
40'
Д. Коттерилл
47'
Д. Тораль
58'
Н. Блекмэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Рединг
Желтая карточка
К. Дональдсон
90'
+8
90'
+8
Пенальти не реализован!
О. Са
Желтая карточка
Т. Кушчак
90'
+7
Желтая карточка
Д. Дэвис
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
М. Гектор
90'
Желтая карточка
С. Кокс
86'
Замена
️️️️
А. Тшибола
83'
Замена
С. Кокс
️️️️
С. Куинн
Замена
П. Робинсон
️️️️
Д. Коттерилл
81'
79'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Н. Блекмэн
Замена
Э. Шайнни
️️️️
Д. Тораль
71'
Замена
Д. Дэвис
️️️️
М. Кифтенбельд
63'
61'
Желтая карточка
Д. Обита
58'
ГОЛ! 2:1!
Н. Блекмэн
Пас отдал
К. Гантер
49'
Желтая карточка
О. Норвуд
ГОЛ! 2:0!
Д. Тораль
Пас отдал
К. Дональдсон
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коттерилл
40'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
39'
17'
Желтая карточка
А. Тшибола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
11
Ли Новак
ЦФ
7
Уэсли Томас
ЦФ
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
8
Джейк Тэйлор
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-3-1-2
29
Кушчак
17
Гроундс
5
Моррисон
23
Спектор
41
Кэддис
8
Кифтенбельд
21
Тораль
25
Глисон
10
Грей
8
Дональдсон
11
Коттерилл
3-5-2
31
Бонд
6
Гектор
5
МакШейн
2
Гантер
19
Уильямс
23
Куинн
36
Тшибола
21
Обита
10
Норвуд
9
Блекмэн
70
Са
21
Тораль
22
Шайнни
22
Шайнни
21
Тораль
11
Коттерилл
4
Робинсон
4
Робинсон
11
Коттерилл
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
23
Куинн
10
Кокс
10
Кокс
23
Куинн
9
Блекмэн
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
9
Блекмэн
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Рединг
11
Ли Новак
ЦФ
7
Уэсли Томас
ЦФ
1
Адам Легздиньш
ВР
19
Жак Магома
ЦП
8
Джейк Тэйлор
ЦП
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
11
Ли Новак
ЦФ
7
Уэсли Томас
ЦФ
1
Адам Легздиньш
ВР
19
Жак Магома
ЦП
Остались в запасе
8
Джейк Тэйлор
ЦП
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Бирмингем Сити - Рединг
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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