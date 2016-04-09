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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Бирмингем Сити
Рединг - Бирмингем Сити: обзор матча 09 апреля 2016
Рединг
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
2'
К. Дональдсон
27'
Р. Шоттон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Бирмингем Сити
Желтая карточка
П. МакШейн
84'
83'
Желтая карточка
К. Дональдсон
72'
Замена
Ж. Магома
️️️️
К. Лафферти
72'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Д. Коттерилл
Замена
О. Джон
️️️️
С. Кокс
72'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
К. Гантер
63'
Желтая карточка
Д. Купер
57'
Замена
М. Выдра
️️️️
Л. Пиазон
45'
Желтая карточка
Я. Керморган
42'
27'
ГОЛ! 0:2!
Р. Шоттон
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Дональдсон
Пас отдал
Д. Коттерилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
29
Янн Керморган
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
3-4-1-2
26
Аль-Хабси
5
Купер
2
Гантер
5
МакШейн
10
Норвуд
23
Куинн
19
Уильямс
21
Обита
12
Пиазон
10
Кокс
29
Керморган
4-3-3
1
Легздиньш
41
Кэддис
5
Моррисон
17
Гроундс
5
Шоттон
8
Кифтенбельд
25
Глисон
16
Дэвис
11
Коттерилл
8
Дональдсон
9
Лафферти
12
Пиазон
11
Выдра
11
Выдра
12
Пиазон
2
Гантер
12
МакКлири
12
МакКлири
2
Гантер
10
Кокс
15
Джон
15
Джон
10
Кокс
11
Коттерилл
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
11
Коттерилл
9
Лафферти
19
Магома
19
Магома
9
Лафферти
Остались в запасе
Рединг
Бирмингем Сити
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
10
Денис Ракельс
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
21
Джон Тораль
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Рединг - Бирмингем Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Найджел Миллер
(Дарем)
Стадион:
Мадейски
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