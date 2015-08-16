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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Лидс
Рединг - Лидс: обзор матча 16 августа 2015
Рединг
16.08.2015, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Лидс
90'
+2
Желтая карточка
Т. Адейеми
Замена
М. Гектор
️️️️
О. Норвуд
89'
Замена
С. Кокс
️️️️
Н. Блекмэн
83'
Желтая карточка
О. Норвуд
82'
Замена
А. Тшибола
️️️️
С. Куинн
77'
75'
Желтая карточка
Л. Мерфи
73'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
А. Моуатт
72'
Замена
Л. Мерфи
️️️️
К. Филлипс
2'
Желтая карточка
С. Бамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Стюарт Тэйлор
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
36
Андрия Новакович
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Лидс
22
Росс Тернбулл
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
3-4-3
31
Бонд
2
Гантер
5
МакШейн
35
Фердинанд
10
Норвуд
23
Куинн
21
Обита
19
Уильямс
9
Блекмэн
70
Са
4
Робсон-Кану
3-3-2-1
16
Сильвестри
15
Даллас
6
Купер
14
Бамба
28
Берарди
27
Филлипс
3
Бирам
20
Моуатт
15
Адейеми
9
Вуд
10
Норвуд
6
Гектор
6
Гектор
10
Норвуд
23
Куинн
36
Тшибола
36
Тшибола
23
Куинн
9
Блекмэн
10
Кокс
10
Кокс
9
Блекмэн
27
Филлипс
7
Мерфи
7
Мерфи
27
Филлипс
20
Моуатт
7
Антенуччи
7
Антенуччи
20
Моуатт
Остались в запасе
Рединг
Лидс
3
Джек Стейси
ПЗ
36
Андрия Новакович
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Стив Кларк
22
Росс Тернбулл
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
36
Андрия Новакович
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Рединг - Лидс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Мадейски
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