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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Рединг
Брентфорд - Рединг: обзор матча 29 августа 2015
Брентфорд
29.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 3
Завершен
Рединг
67'
Л. Вибе
17'
О. Са
32'
Н. Блекмэн
90+9'
Н. Блекмэн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Рединг
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Н. Блекмэн
Желтая карточка
Д. Баттон
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
Д. Бонд
90'
+4
Замена
М. Гектор
️️️️
О. Норвуд
87'
Желтая карточка
К. Гантер
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
84'
Замена
С. Саундерс
️️️️
К. Кершбаумер
83'
82'
Замена
А. Тшибола
️️️️
О. Са
ГОЛ! 1:2!
Л. Вибе
Пас отдал
К. Кершбаумер
67'
Желтая карточка
Ф. Хофманн
57'
Желтая карточка
А. МакКормак
53'
46'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Х. Робсон-Кану
Замена
Д. Кларк
️️️️
А. Гогиа
46'
Замена
А. МакКормак
️️️️
Т. Дьягурага
37'
32'
ГОЛ! 0:2!
Н. Блекмэн
Желтая карточка
Д. Тарковски
31'
22'
Желтая карточка
Д. Обита
17'
ГОЛ! 0:1!
О. Са
Пас отдал
Х. Робсон-Кану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
8
Алекс
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
4-3-1-1
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Дин
2
Колен
6
Тарковски
31
Джадж
8
Дьягурага
26
Вибе
3
Гогиа
33
Хофманн
3-4-3
31
Бонд
2
Гантер
5
МакШейн
35
Фердинанд
23
Куинн
19
Уильямс
10
Норвуд
21
Обита
4
Робсон-Кану
70
Са
9
Блекмэн
8
Дьягурага
4
МакКормак
4
МакКормак
8
Дьягурага
3
Гогиа
36
Кларк
36
Кларк
3
Гогиа
7
Кершбаумер
7
Саундерс
7
Саундерс
7
Кершбаумер
10
Норвуд
6
Гектор
6
Гектор
10
Норвуд
70
Са
36
Тшибола
36
Тшибола
70
Са
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Брентфорд
Рединг
28
Мозес Одубайо
ПЗ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
8
Алекс
АП
26
Али Аль-Хабси
ВР
10
Саймон Кокс
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
28
Мозес Одубайо
ПЗ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
8
Алекс
АП
26
Али Аль-Хабси
ВР
10
Саймон Кокс
ЦФ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Брентфорд - Рединг
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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