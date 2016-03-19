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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Кардифф
Рединг - Кардифф: обзор матча 19 марта 2016
Рединг
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
37'
Г. МакКлири
66'
Л. Иммерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Кардифф
84'
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
Замена
С. Кокс
️️️️
С. Куинн
79'
66'
ГОЛ! 1:1!
Л. Иммерс
65'
Замена
А. Гуннарссон
️️️️
С. О'Кифи
65'
Замена
С. Амеоби
️️️️
К. Нун
64'
Желтая карточка
М. Коннолли
Замена
М. Выдра
️️️️
Я. Керморган
62'
Желтая карточка
О. Джон
45'
ГОЛ! 1:0!
Г. МакКлири
Пас отдал
Я. Керморган
37'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Х. Робсон-Кану
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
3-2-2-3
26
Аль-Хабси
5
МакШейн
3
Тэйлор
2
Гантер
5
Купер
6
Гектор
23
Куинн
19
Уильямс
29
Керморган
15
Джон
4
Робсон-Кану
4-4-1-1
21
Мур
16
Коннолли
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
2
Мэлони
7
О'Кифи
12
Нун
32
Роллс
13
Пилкингтон
10
Лоуренс
10
Иммерс
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
12
МакКлири
4
Робсон-Кану
23
Куинн
10
Кокс
10
Кокс
23
Куинн
29
Керморган
11
Выдра
11
Выдра
29
Керморган
7
О'Кифи
5
Гуннарссон
5
Гуннарссон
7
О'Кифи
12
Нун
10
Амеоби
10
Амеоби
12
Нун
Остались в запасе
Рединг
Кардифф
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
13
Бен Уилсон
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Рединг - Кардифф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дрисдейл
(Линкольншир)
Стадион:
Мадейски
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