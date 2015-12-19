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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 19 декабря 2015
Бристоль Сити
19.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
81'
А. Уилбрахам
56'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
90'
Замена
Т. Чери
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
М. Литтл
️️️️
Э. Беннетт
87'
81'
Замена
Д. Эммануэль-Томас
️️️️
С. Полтер
ГОЛ! 1:1!
А. Уилбрахам
Пас отдал
Д. Брайан
81'
Замена
Д. Брайан
️️️️
Д. Уильямс
78'
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хойлетт
Пас отдал
С. Полтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карл Хенри
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
7
Уэс Бернс
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
4-3-1-2
34
Филдинг
33
Уильямс
44
Флинт
12
Эйлинг
17
Бэйкер
7
Пак
8
Смит
17
Беннетт
15
Фримен
26
Коджиа
18
Уилбрахам
4-1-4-1
31
Грин
24
Холл
5
Онуоха
33
Анджелла
15
Кончески
8
Фер
25
Филлипс
18
Форлин
30
Хойлетт
20
Хенри
91
Полтер
33
Уильямс
23
Брайан
23
Брайан
33
Уильямс
17
Беннетт
2
Литтл
2
Литтл
17
Беннетт
30
Хойлетт
9
Чери
9
Чери
30
Хойлетт
91
Полтер
13
Эммануэль-Томас
13
Эммануэль-Томас
91
Полтер
Остались в запасе
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
1
Макс О'Лири
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
7
Уэс Бернс
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
12
Алекс Смитис
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
7
Уэс Бернс
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
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0 : 5
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0 : 0
24.10.2026
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1 : 1
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Саутгемптон
4 : 1
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
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Суонси
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Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Хэйвуд
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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