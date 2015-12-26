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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Чарльтон
Бристоль Сити - Чарльтон: обзор матча 26 декабря 2015
Бристоль Сити
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 1
Завершен
Чарльтон
45+6'
Л. Фримен
90+3'
Г. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Чарльтон
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Г. Леннон
Замена
У. Бернс
️️️️
Д. Коджиа
90'
Желтая карточка
Л. Фримен
89'
Желтая карточка
А. Уилбрахам
75'
54'
Замена
Э. Ба
️️️️
Р. Важ Те
52'
Желтая карточка
А. Лукман
ГОЛ! 1:0!
Л. Фримен
Пас отдал
Н. Бэйкер
45'
+6
45'
Замена
Т. Холмс-Деннис
️️️️
Д. Кузинс
32'
Замена
М. Сарр
️️️️
А. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
44
Франк Мусса
ЛП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
4-3-1-2
34
Филдинг
23
Брайан
17
Бэйкер
12
Эйлинг
44
Флинт
8
Смит
7
Пак
17
Беннетт
15
Фримен
18
Уилбрахам
26
Коджиа
3-3-1-3
30
Хендерсон
26
Леннон
3
Фокс
20
Солли
24
Кузинс
12
Диарра
4
Джексон
12
Важ Те
24
Макиенок
16
Гоочаннеиджад
11
Лукман
26
Коджиа
7
Бернс
7
Бернс
26
Коджиа
24
Кузинс
17
Холмс-Деннис
17
Холмс-Деннис
24
Кузинс
12
Диарра
23
Сарр
23
Сарр
12
Диарра
12
Важ Те
7
Ба
7
Ба
12
Важ Те
Остались в запасе
Бристоль Сити
Чарльтон
1
Макс О'Лири
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
1
Ник Поуп
ВР
44
Франк Мусса
ЛП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
44
Франк Мусса
ЛП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Бристоль Сити - Чарльтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Эштон Гэйт
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