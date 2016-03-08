Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Рединг
Хаддерсфилд Таун - Рединг: обзор матча 08 марта 2016
Хаддерсфилд Таун
08.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
3 : 1
Завершен
Рединг
51'
Н. Уэллс
61'
Д. Патерсон
87'
Ф. Божай
90'
О. Джон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Рединг
90'
ГОЛ! 3:1!
О. Джон
Пас отдал
Э. Тэйлор
Замена
Д. Дэвидсон
️️️️
Д. Хасбэнд
89'
89'
Желтая карточка
Э. Тэйлор
ГОЛ! 3:0!
Ф. Божай
Пас отдал
Д. Уайтхэд
87'
84'
Замена
Д. Барретт
️️️️
К. Гантер
Замена
Ф. Божай
️️️️
Н. Уэллс
81'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
77'
70'
Замена
С. Кокс
️️️️
Д. Ракельс
ГОЛ! 2:0!
Д. Патерсон
Пас отдал
Ш. Сканнелл
61'
Замена
Ш. Сканнелл
️️️️
Г. Банн
60'
59'
Замена
О. Джон
️️️️
Д. Эванс
ГОЛ! 1:0!
Н. Уэллс
51'
30'
Желтая карточка
Л. Пиазон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Алекс
АП
49
Джошуа Барретт
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
3-3-3
31
Стир
3
Хасбэнд
5
Хадсон
2
Смит
33
Банн
10
Демпси
4
Уайтхэд
11
Лолли
35
Патерсон
21
Уэллс
4-2-1-4
26
Аль-Хабси
2
Гантер
6
Гектор
3
Тэйлор
5
Купер
19
Уильямс
4
Эванс
12
Пиазон
15
Джон
10
Ракельс
29
Керморган
12
МакКлири
21
Уэллс
36
Божай
36
Божай
21
Уэллс
3
Хасбэнд
3
Дэвидсон
3
Дэвидсон
3
Хасбэнд
33
Банн
9
Сканнелл
9
Сканнелл
33
Банн
2
Гантер
49
Барретт
49
Барретт
2
Гантер
10
Ракельс
10
Кокс
10
Кокс
10
Ракельс
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Рединг
26
Ллойд Эллинсон
ВР
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Алекс
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Алекс
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
34
Найл Киоун
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Рединг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Рединг
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+