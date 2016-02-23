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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ротерхэм
Рединг - Ротерхэм: обзор матча 23 февраля 2016
Рединг
23.02.2016, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
66'
Х. Робсон-Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ротерхэм
79'
Замена
М. Дербишир
️️️️
Г. Халфорд
73'
Замена
Л. Бест
️️️️
П. Грин
Замена
Г. МакКлири
️️️️
О. Джон
73'
72'
Замена
Д. Томас
️️️️
Д. Кларк-Харрис
ГОЛ! 1:0!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
Я. Керморган
66'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
О. Норвуд
65'
Желтая карточка
М. Гектор
63'
45'
Желтая карточка
Р. Вуд
41'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
38'
Желтая карточка
Г. Халфорд
24'
Желтая карточка
Д. Кларк-Харрис
22'
Желтая карточка
Г. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Денис Ракельс
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Ротерхэм
30
Пэдди Кенни
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
22
Эндрю Шайнни
АП
12
Джерри Йетс
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
4-3-3
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
Купер
6
Гектор
5
МакШейн
21
Обита
23
Куинн
10
Норвуд
4
Робсон-Кану
29
Керморган
15
Джон
3-2-3-1-1
1
Камп
3
Мэтток
6
Вуд
5
Броудфут
45
Халфорд
16
Ричардсон
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
18
Уорд
11
Грин
9
Кларк-Харрис
10
Норвуд
10
Ракельс
10
Ракельс
10
Норвуд
15
Джон
12
МакКлири
12
МакКлири
15
Джон
9
Кларк-Харрис
7
Томас
7
Томас
9
Кларк-Харрис
11
Грин
9
Бест
9
Бест
11
Грин
45
Халфорд
27
Дербишир
27
Дербишир
45
Халфорд
Остались в запасе
Рединг
Ротерхэм
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
22
Эндрю Шайнни
АП
12
Джерри Йетс
ЦФ
30
Пэдди Кенни
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Шайнни
АП
12
Джерри Йетс
ЦФ
30
Пэдди Кенни
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Рединг - Ротерхэм
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Джонсон
(Уэстон-сьюпер-Мэр)
Стадион:
Мадейски
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