Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Жюльен Фоссюрье
Статистика
Жюльен Фоссюрье - статистика
Завершил карьеру
14 января 1987 (39), Лион
#33 | Защитник
173 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брест
15
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
2 : 0
01.05.2022
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
0 : 1
24.04.2022
Брест
86' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
2 : 1
20.04.2022
Лион
1' - 90'
74'
30'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
2 : 1
16.04.2022
Брест
60' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Брест
1 : 1
10.04.2022
Нант
1' - 61'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
1 : 2
03.04.2022
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
1 : 0
20.03.2022
Брест
84' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
1 : 4
13.03.2022
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0 : 1
05.03.2022
Брест
90' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
0 : 1
27.02.2022
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
1 : 1
20.02.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
5 : 1
13.02.2022
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2 : 0
06.02.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2 : 0
22.01.2022
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
2 : 0
15.01.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
0 : 3
09.01.2022
Ницца
89' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
0 : 4
11.12.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
1 : 2
04.12.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
1 : 0
01.12.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1 : 2
28.11.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
4 : 0
21.11.2021
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 2
07.11.2021
Брест
69' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
2 : 0
31.10.2021
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1 : 1
23.10.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
1 : 1
17.10.2021
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
2 : 1
02.10.2021
Брест
72' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
26.09.2021
Метц
85' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Нант
3 : 1
22.09.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Клермон
1 : 1
19.09.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
1 : 1
12.09.2021
Анжер
74' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
3 : 1
29.08.2021
Брест
75' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
2 : 4
20.08.2021
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
1 : 1
15.08.2021
Ренн
72' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
1 : 1
07.08.2021
Брест
77' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
Видео
Первый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
2
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
1
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
7
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
2
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+