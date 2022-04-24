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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Брест
Метц - Брест: обзор матча 24 апреля 2022
Метц
24.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 1
Завершен
Брест
27'
Ю. Белаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Брест
86'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
И. Кардона
Замена
М. Каяр
️️️️
Н. де Превилль
82'
Красная карточка
А. Окиджа
80'
Красная карточка
Жемерсон
78'
75'
Замена
Р. Саид
️️️️
Ю. Белаили
Желтая карточка
Т. Делен
73'
Замена
Л. Жозеф
️️️️
П. Сарр
69'
63'
Замена
Х. Белькебла
️️️️
Я. Мбок
63'
Замена
Л. Брассье
️️️️
К. Эрейе
Замена
Ф. Сентонс
️️️️
У. Микельбренси
46'
Замена
В. Пажо
️️️️
К. Н'Дорам
46'
Желтая карточка
К. Куяте
37'
Желтая карточка
Жемерсон
35'
Замена
И. Ньян
️️️️
А. Мбенг
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Белаили
Пас отдал
И. Кардона
Желтая карточка
К. Н'Дорам
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Рафики Саид
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
4-2-2-1-1
90
Окиджа
3
Делен
4
Куяте
21
Жемерсон
25
Микельбренси
96
Н'Дорам
27
Мбенг
29
Сарр
12
Траоре
60
Ламкель Зе
12
де Превилль
4-1-2-1-2
40
Бизот
5
Шардонне
93
Дюверн
29
Эрейе
21
Уронен
6
Агум
8
Маньетти
80
Мбок
11
Белаили
7
Кардона
9
Мунье
12
де Превилль
16
Каяр
16
Каяр
12
де Превилль
25
Микельбренси
18
Сентонс
18
Сентонс
25
Микельбренси
96
Н'Дорам
17
Пажо
17
Пажо
96
Н'Дорам
29
Сарр
75
Жозеф
75
Жозеф
29
Сарр
27
Мбенг
7
Ньян
7
Ньян
27
Мбенг
29
Эрейе
3
Брассье
3
Брассье
29
Эрейе
7
Кардона
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
7
Кардона
80
Мбок
93
Белькебла
93
Белькебла
80
Мбок
11
Белаили
19
Саид
19
Саид
11
Белаили
Остались в запасе
Метц
Брест
37
Папа Яд
ЛВ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
37
Фарид Булайя
ПВ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
30
Готье Ларсоннер
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
37
Фарид Булайя
ПВ
14
Луи Мафута
ЦФ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Метц - Брест
4
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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